Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_12_04_PM_1_e09b86773d
Tamaulipas

DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país

La distinción se confirmó con los resultados del Índice de Desempeño 2025, donde DIF Tamaulipas alcanzó una puntuación de 0.9218 (siendo 1.000 el máximo)

  • 04
  • Diciembre
    2025

El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, ha sido reconocido como un referente nacional al obtener la evaluación más alta a nivel de todo el país en el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada y evaluada por el Sistema DIF Nacional.

El significativo logro se dio a conocer durante el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado la semana pasada en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tamaulipas destacó por la eficaz operación de sus programas alimentarios y sus acciones comunitarias, los cuales están generando un impacto positivo y directo en las familias de todo el estado.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.12.03 PM.jpeg

La distinción se confirmó con los resultados del Índice de Desempeño 2025, donde DIF Tamaulipas alcanzó una puntuación de 0.9218 (siendo 1.000 el máximo), lo que equivale a un 92%. Esta cifra no solo asegura el primer lugar nacional, sino que también refleja el compromiso institucional por fortalecer cada uno de los programas que integran la Estrategia.

Además, el organismo ha demostrado un notable crecimiento sostenido en la calidad de sus procesos de planeación y operación a lo largo de los últimos años, pasando de 0.8292 (83%) en 2023 a la cifra histórica de 0.9218 (92%) en 2025.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.12.05 PM.jpeg

El éxito alcanzado es atribuible, en gran parte, al fortalecimiento de los programas de apoyo. Iniciativas esenciales como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, Con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, garantizan el acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y la población de atención prioritaria en los diferentes municipios.

Aunado a esto, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha impulsado acciones que mejoran la calidad de vida en el entorno rural con la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan el bienestar, la salud y el ahorro en los hogares.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.12.04 PM.jpeg

Finalmente, el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), también contribuye a este esfuerzo general. El programa brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios, ofreciendo un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias.

El resultado obtenido reafirma la vocación social, el trabajo cercano y la visión humanista que distingue al DIF Tamaulipas, un esfuerzo diario que busca atender a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un estado con mejores oportunidades para todas las familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
xfbhdfhn_a23ecc8871
Reconoce Fuerza Civil a Jesús Nava por mejoras en seguridad
Whats_App_Image_2025_10_15_at_8_25_25_PM_2_82edf7267b
Entrega gobernador, camiones nuevos para cuenca de El Carmen
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Trump_Carney_8886bc3cad
Acordamos trabajar juntos en temas comerciales: Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_12_05_at_2_56_00_PM_5c6cfd8315
Realizan festival navideño en la Primaria Ford 74 
fghd_7ce0ebab88
Celebra Concanaco presencia de Sheinbaum en sorteo mundialista
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×