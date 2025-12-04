DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país

El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, ha sido reconocido como un referente nacional al obtener la evaluación más alta a nivel de todo el país en el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada y evaluada por el Sistema DIF Nacional.

El significativo logro se dio a conocer durante el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado la semana pasada en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tamaulipas destacó por la eficaz operación de sus programas alimentarios y sus acciones comunitarias, los cuales están generando un impacto positivo y directo en las familias de todo el estado.

La distinción se confirmó con los resultados del Índice de Desempeño 2025, donde DIF Tamaulipas alcanzó una puntuación de 0.9218 (siendo 1.000 el máximo), lo que equivale a un 92%. Esta cifra no solo asegura el primer lugar nacional, sino que también refleja el compromiso institucional por fortalecer cada uno de los programas que integran la Estrategia.

Además, el organismo ha demostrado un notable crecimiento sostenido en la calidad de sus procesos de planeación y operación a lo largo de los últimos años, pasando de 0.8292 (83%) en 2023 a la cifra histórica de 0.9218 (92%) en 2025.

El éxito alcanzado es atribuible, en gran parte, al fortalecimiento de los programas de apoyo. Iniciativas esenciales como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, Con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, garantizan el acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y la población de atención prioritaria en los diferentes municipios.

Aunado a esto, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha impulsado acciones que mejoran la calidad de vida en el entorno rural con la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan el bienestar, la salud y el ahorro en los hogares.

Finalmente, el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), también contribuye a este esfuerzo general. El programa brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios, ofreciendo un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias.

El resultado obtenido reafirma la vocación social, el trabajo cercano y la visión humanista que distingue al DIF Tamaulipas, un esfuerzo diario que busca atender a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un estado con mejores oportunidades para todas las familias.

