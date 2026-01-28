Podcast
Nuevo León

Obtiene Estado 7.4 de calificación en transporte público

El transporte público estatal obtuvo una calificación de 7.4 según la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad

  • 28
  • Enero
    2026

Un 7.4 fue la calificación que obtuvo el transporte público en general del estado, según los datos de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, la cual algunos reprobaron y otros dijeron que se puede seguir mejorando. 

Fue la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad, Aile Tamez, quien dio a conocer la calificación del transporte e indicó que esta calificación es como pasar de “panzazo” y que se deben tomar acciones para mejorar esta calificación. 

“Estuvimos en junta de gobierno y la calificación que dan los ciudadanos es una calificación de 7.4, pues es un panzazo, y qué lamentable, porque la movilidad es un derecho de todos los humanos, y qué vergüenza que en espera del mundial tengamos este tipo de movilidad. 

“Seguimos viendo las largas filas con estos frías en unos meses que vaya a estar el calor; se van a seguir viendo las filas y creo que, pues, no son las maneras correctas de tener a nuestros ciudadanos esperando por una hora para trasladarse a su trabajo”, dijo la diputada Aile Tamez. 

tranporte-nl.jpeg

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que sí hay puntos que se pueden mejorar en este tema, pero que prefieren ver el vaso medio lleno y ven esta calificación como algo positivo. 

transporte-publico.jpeg

“Yo creo que anteriormente, ya hace algunos meses, sí estábamos en una condición muy deplorable y sobre todo en las condiciones en que los gobiernos anteriores dejaron el transporte. Si 7.4 es lo que en este momento está otorgándole a la población, es como se señala; nosotros aspiramos a poder lograr un 10 al final de este sexenio de este gobierno estatal y de ahí en adelante solucionar de forma general el problema del transporte. Entonces, vamos avanzando; hay quien ve el vaso medio lleno, nosotros lo vemos que estamos avanzando muchísimo, medio lleno o medio vacío. Yo lo quiero ver medio lleno”, dijo Sandra Pámanes.


