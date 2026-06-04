'Oficialmente Regio' llega a 400 nacimientos registrados
El logro se consolidó tras una nueva jornada comunitaria en la que 80 regiomontanos de distintas edades obtuvieron su acta de nacimiento
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Junio
2026
El programa social “Oficialmente Regios”, impulsado por el DIF Monterrey, alcanzó un hito institucional al rebasar los 400 registros de nacimiento otorgados a ciudadanos que, por diversas circunstancias, carecían de este documento de identidad jurídica.
El logro se consolidó tras una nueva jornada comunitaria en la que 80 regiomontanos de distintas edades obtuvieron su acta de nacimiento oficial, un paso administrativo que les permitirá, a partir de ahora, acceder a derechos constitucionales, servicios públicos y trámites esenciales para su desarrollo integral.
Identidad: El primer derecho ciudadano
La entrega de las nuevas actas estuvo encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien destacó el impacto humano de la iniciativa al otorgar visibilidad legal a sectores vulnerables de la población.
“En el DIF Monterrey nos dimos cuenta de que mucha gente de todas las edades no estaba registrada; no solamente niñas, niños y adolescentes, sino también adultos y adultos mayores", explicó Oyervides durante el evento.
La funcionaria enfatizó la gravedad de la invisibilidad jurídica en la vida cotidiana:
“Sin un acta de nacimiento no pueden realizar muchos trámites porque legalmente no existen, y la identidad es el primer derecho de todo ser humano. Al momento de realizar este programa hemos beneficiado a más de 400 personas para que existan jurídicamente", señaló.
Un programa nacido del trabajo en las colonias
De acuerdo con las autoridades municipales, “Oficialmente Regios” no se diseñó desde el escritorio, sino que surgió de la detección directa en campo. Durante los recorridos y brigadas que el DIF realiza de manera permanente en las diversas colonias de Monterrey, el personal detectó un rezago significativo en materia de registro civil.
La falta de este documento básico representaba una barrera invisible pero total para los ciudadanos, quienes enfrentaban severas dificultades para acceder a:
Servicios de salud pública.
Inscripciones escolares en el sistema educativo.
Programas sociales y apoyos gubernamentales.
Trámites financieros y de empleo formal.
Acompañamiento integral gratuito
Para revertir esta problemática, el DIF Monterrey implementó un esquema de acompañamiento y asesoría legal personalizada, facilitando y agilizando un proceso que a menudo resulta complejo o costoso para las familias en situación de vulnerabilidad.
Con la consolidación de estas jornadas, la administración regiomontana refuerza su estrategia de inclusión social, garantizando que el derecho a la identidad legal sea el punto de partida para que más ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos fundamentales.
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