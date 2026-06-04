'Oficialmente Regio' llega a 400 nacimientos registrados

El programa social “Oficialmente Regios”, impulsado por el DIF Monterrey, alcanzó un hito institucional al rebasar los 400 registros de nacimiento otorgados a ciudadanos que, por diversas circunstancias, carecían de este documento de identidad jurídica.

El logro se consolidó tras una nueva jornada comunitaria en la que 80 regiomontanos de distintas edades obtuvieron su acta de nacimiento oficial, un paso administrativo que les permitirá, a partir de ahora, acceder a derechos constitucionales, servicios públicos y trámites esenciales para su desarrollo integral.

Identidad: El primer derecho ciudadano

La entrega de las nuevas actas estuvo encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien destacó el impacto humano de la iniciativa al otorgar visibilidad legal a sectores vulnerables de la población.