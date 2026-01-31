'Ponte las pilas' al contratar tu seguro de auto en línea

Contratar un seguro de auto por Internet se ha consolidado como una práctica habitual en México; sin embargo, en un entorno digital cada vez más expuesto a los ciberataques, por lo cual hacerlo de forma segura se vuelve tan relevante como comparar precios y coberturas.

Y es que, en pleno 2026, los comparadores en línea ofrecen rapidez y eficiencia, pero también obligan al usuario a extremar precauciones.

Bajo este contexto, la protección de datos personales y financieros se ha convertido en un factor crítico, ya que no todas las plataformas cumplen con los estándares mínimos de seguridad necesarios para una contratación confiable.

Las cifras dimensionan el problema y es que, durante el primer semestre de 2025, México registró más de 40,000 millones de intentos de ciberataques, de acuerdo con la empresa IQSEC.

Además, la ONU ubica al país como el segundo en América Latina con mayor recepción de ataques de esta índole, lo que refuerza la urgencia de navegar con cautela en servicios financieros digitales.

Ante este escenario, especialistas recomiendan verificar elementos básicos antes de ingresar información sensible a cualquier plataforma

Entre ellos destacan que la dirección web inicie con “https://”, la presencia del candado de seguridad en el navegador y la ausencia de alertas como “No seguro”, así como revisar opiniones de otros usuarios en plataformas como Google o Trustpilot.

En este sentido, sitios como Rastreator.mx señalan cumplir con estos criterios al trabajar con aseguradoras registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y contar con sistemas de encriptación y certificaciones de seguridad. “Identificar sitios confiables no solo reduce el riesgo de estafas, sino que permite contratar un seguro de auto de manera transparente en un entorno digital que exige mayor atención del usuario”, explicó la firma.

