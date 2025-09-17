Ofrecen seguro contra daños por lluvias o desastres naturales

Ante la actual temporada de lluvias y huracanes, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emitió un recordatorio importante: las viviendas adquiridas con un crédito vigente del instituto están protegidas por un seguro de daños.

Esta póliza ampara a los derechohabientes contra afectaciones causadas por fenómenos naturales y accidentes inesperados.

De acuerdo con su página oficial, el seguro de Infonavit está disponible para todos los inmuebles, sean casas o departamentos, que aún estén en proceso de pago con un crédito Infonavit.

La cobertura, indican, es amplia y protege contra una variedad de eventos, incluyendo:

Fenómenos naturales: inundaciones, huracanes, ciclones, lluvias torrenciales, granizadas, terremotos y erupciones volcánicas.

Accidentes: incendios, explosiones y deslaves.

Otros eventos: caída de árboles u otros objetos que dañen directamente la estructura de la vivienda.

¿Qué cubre el seguro?

El seguro cubre tanto daños parciales como la pérdida total de la vivienda.

En caso de daños parciales, Infonavit otorga apoyo económico para las reparaciones necesarias.

Si la vivienda sufre una pérdida total, informan, el seguro puede liquidar la deuda pendiente con el instituto.

¿Cómo hacerlo válido?

Para solicitar el beneficio, los derechohabientes deben cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con la información del instituto:

Crédito vigente: el préstamo para la vivienda debe seguir activo.

Pagos al corriente: se debe estar al día con los pagos mensuales. En caso de tener adeudos, es necesario firmar un convenio de regularización antes de activar la póliza.

Reporte oportuno: el siniestro debe reportarse dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha en que ocurrió el evento.

Procedimiento para el reporte de daños

Para iniciar el proceso, el derechohabiente debe presentarse en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) con la siguiente información: identificación oficial, número de crédito, dirección de la vivienda afectada y evidencia fotográfica o en video de los daños.

Una vez presentado el reporte, un ajustador de Infonavit evaluará la magnitud de los daños para determinar el tipo de apoyo que se otorgará.

Es importante destacar que el seguro no cubre daños por falta de mantenimiento, desgaste natural, defectos de construcción ni la pérdida de objetos personales como dinero, joyas o electrónicos, se informa en el sitio oficial de Infonavit.