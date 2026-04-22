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Nuevo León

Moderniza Monterrey espacios del DIF en zona sur

Se exhortó a los vecinos a aprovechar los servicios y a "correr la voz" para que más personas se beneficien de los talleres y terapias que se ofrecen

  • 22
  • Abril
    2026

Como parte del programa “Espacios DIFerentes”, el municipio de Monterrey encabezó la reinauguración del Centro de Bienestar Familiar (CBF) y la Unidad Básica de Rehabilitación, en la colonia Fomerrey 45, al sur de la ciudad.

Con una inversión de $2.1 millones de pesos, las autoridades municipales entregaron instalaciones renovadas que buscan ofrecer una atención integral, digna y de calidad para los vecinos del sector.

Destacan impacto en calidad de vida y convivencia

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, recorrió las áreas intervenidas.

Durante el evento, el munícipe destacó que la modernización de estos centros es clave para mejorar la convivencia y la calidad de vida de los regiomontanos.

“Los centros donde venimos y convivimos, donde bailamos, donde hacemos manualidades, donde vienen nuestros hijos, son muy importantes, por eso parte de nuestro trabajo y de nuestro plan era tener lugares dignos donde quisieran venir”, indicó el alcalde regio.

“Entonces creo que esto pone la pauta para que puedan venir más vecinos, para que se pueda hacer más comunidad y eso también sirve mucho para la paz, para la tranquilidad, la calidad de vida y la seguridad”, expresó.

Nuevas instalaciones y equipamiento especializado

Los trabajos realizados en el CBF sur incluyeron la climatización de aulas, instalación de pisos nuevos y renovación total del mobiliario.

Entre las nuevas amenidades destacan el salón de bailoterapia, equipado con espejos e iluminación especial, cocina equipada para talleres de panadería y chocolatería, un espacio seguro diseñado exclusivamente para los menores.

Por su parte, la Unidad Básica de Rehabilitación recibió una transformación profunda con la instalación de un gimnasio con piso de caucho, mobiliario renovado y la habilitación de cubículos personalizados con camillas para terapias privadas.

Esta entrega forma parte de una estrategia mayor que contempla la modernización de 31 áreas del DIF Monterrey, incluyendo estancias infantiles, unidades de rehabilitación y oficinas generales.

Al cierre del evento, se exhortó a los vecinos a aprovechar los servicios y a "correr la voz" para que más personas se beneficien de los talleres y terapias que se ofrecen en estos espacios públicos totalmente renovados.


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