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Nacional

Ofrecen recompensa por exjefe de escoltas de Carlos Manzo

Trascendió en las investigaciones que el militar presuntamente confesó contar con conocimiento de amenazas contra el alcalde un mes antes del crimen

  • 10
  • Junio
    2026

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ofreció este miércoles una recompensa que asciende hasta los $100 mil pesos a quien brinde información que permita la localización y detención del exjefe de escoltas del difunto exalcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con el boletín emitido por las autoridades estatales, este hombre fue identificado como José Manuel Jiménez Miranda, de 61 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, este hombre de nacionalidad mexicana cuenta con una complexión media, tez morena clara, rostro ovalado, ligeramente alargado, cabello corto, oscuro y lacio, frente amplia, cejas oscuras, pobladas y rectas, ojos oscuros de tamaño medio, nariz recta de tamaño mediano, labios medianos, mentón definido, pómulos moderadamente  pronunciados, orejas de tamaño medio y presenta barba y bigote cortos entrecanos.

Cuenta con más de 40 años de trayectoria militar

Este hombre acusado de homicidio calificado cuenta con más de 43 años de trayectoria militar, y ocupó distintos cargos administrativos y operativos; fungía como exjefe de escoltas y asesor de seguridad del presidente municipal de Uruapan.

Por ello, la Fiscalía Estatal emitió esta recompensa para aquel que aporte datos útiles y fidedignos que lleven a su localización y captura, extendiendo su búsqueda a nivel nacional.

Trascendió en las investigaciones que el militar presuntamente confesó contar con conocimiento de amenazas contra el alcalde un mes antes de que se ejecutara el crimen.

Raúl Morón comparece como testigo por caso Manzo

El senador Raúl Morón Orozco compareció este martes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en calidad de testigo dentro de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El legislador llegó a la Unidad Especializada de Homicidio Doloso acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, simpatizantes y militantes de Morena.

Aquí te presentamos la nota completa: Raúl Morón comparece como testigo por caso Manzo

 

 


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