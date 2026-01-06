Organiza tus finanzas personales con apps de administración

Con el comienzo de un nuevo año, muchas personas buscan poner en orden sus finanzas personales: ahorrar más, reducir gastos innecesarios y crear un presupuesto sostenible.

Y aunque muchas personas aún optan por los viejos métodos como ahorrar en efectivo o hacer un Excel con gastos y ahorros, hay otras que prefieren las aplicaciones móviles, pues se han convertido en herramientas esenciales para acompañar esos objetivos financieros de forma efectiva y personalizada.

Según las recomendaciones de los expertos, existen diferentes aplicaciones disponibles en México, tanto para Android como para iOS, en las que puedes ingresar tus objetivos y te puede dar un plan financiero.

La más sencilla, que tal vez no tendrá un seguimiento puntual, pero te puede dar un plan financiero para este 2026, es CHATGPT.

A esta inteligencia artificial puedes solicitarle un plan financiero, pero para que pueda ser personalizado te pedirá datos como los objetivos específicos que quieres cumplir, un aproximado de tus ingresos, gastos fijos, deudas, entre otras cosas.

Ante la información que arroje, te dará consejos y una manera de administrar tu dinero de manera más saludable. Por otra parte, hay aplicaciones que te enfocan cada peso que ganas en un propósito, por ejemplo, You Need a Budget en donde asigna una función a cada peso que ingresas, ayuda a disminuir o eliminar por completo los gastos superfluos, priorizar metas de ahorro y pagos de deudas, algo que es clave a principios de año.

Así mismo, también existe otra aplicación llamada Good Budget, en donde se pueden ingresar todos los gastos de comida, cuentas como electricidad, agua, internet, teléfono, y puede ayudarte a priorizar estos pagos y lo demás distribuirlo en ahorros y actividades recreativas.

Al final de cuentas, no importa cómo se decida ahorrar en este 2026, lo importante es tener disciplina para que a finales del año se pueda cumplir con las metas financieras propuestas.

