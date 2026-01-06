Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_app_11782b7d76
Nuevo León

Organiza tus finanzas personales con apps de administración

Muchas personas buscan poner en orden sus finanzas personales: ahorrar más, reducir gastos innecesarios y crear un presupuesto sostenible

  • 06
  • Enero
    2026

Con el comienzo de un nuevo año, muchas personas buscan poner en orden sus finanzas personales: ahorrar más, reducir gastos innecesarios y crear un presupuesto sostenible. 

Y aunque muchas personas aún optan por los viejos métodos como ahorrar en efectivo o hacer un Excel con gastos y ahorros, hay otras que prefieren las aplicaciones móviles, pues se han convertido en herramientas esenciales para acompañar esos objetivos financieros de forma efectiva y personalizada. 

Según las recomendaciones de los expertos, existen diferentes aplicaciones disponibles en México, tanto para Android como para iOS, en las que puedes ingresar tus objetivos y te puede dar un plan financiero. 

La más sencilla, que tal vez no tendrá un seguimiento puntual, pero te puede dar un plan financiero para este 2026, es CHATGPT. 

A esta inteligencia artificial puedes solicitarle un plan financiero, pero para que pueda ser personalizado te pedirá datos como los objetivos específicos que quieres cumplir, un aproximado de tus ingresos, gastos fijos, deudas, entre otras cosas. 

Ante la información que arroje, te dará consejos y una manera de administrar tu dinero de manera más saludable. Por otra parte, hay aplicaciones que te enfocan cada peso que ganas en un propósito, por ejemplo, You Need a Budget en donde asigna una función a cada peso que ingresas, ayuda a disminuir o eliminar por completo los gastos superfluos, priorizar metas de ahorro y pagos de deudas, algo que es clave a principios de año. 

Así mismo, también existe otra aplicación llamada Good Budget, en donde se pueden ingresar todos los gastos de comida, cuentas como electricidad, agua, internet, teléfono, y puede ayudarte a priorizar estos pagos y lo demás distribuirlo en ahorros y actividades recreativas. 

Al final de cuentas, no importa cómo se decida ahorrar en este 2026, lo importante es tener disciplina para que a finales del año se pueda cumplir con las metas financieras propuestas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

impulsa_igualdad_jugadora_2229d59ec7
De Nuevo León al Necaxa: impulsan sueño de joven futbolista
aire_frio_monterrey_masa_de_aire_artico_mexico_cabanuelas_2026_690f9f56d2
Advierten descenso en la temperatura este fin de semana
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
publicidad

Últimas Noticias

escena_camila_cabello_6366083460
Miami homenajeará a Camila Cabello por su impacto global
nacional_pension_4c10ed9f53
Corte respalda que incumplir con la pensión puede ser delito
nacional_alimentos_a_menores_f0414be3c6
SCJN avala alimentos retroactivos para menores desde nacimiento
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T132439_021_e853ef9955
EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×