Nuevo León

Analizan autoridades suspender clases por frente frío

Las autoridades educativas del estado aún no han determinado si habrá suspensión de clases el lunes y martes, ante el descenso de temperaturas que se prevé.

Las autoridades educativas del estado aún no han determinado si habrá suspensión de clases el lunes y martes de la próxima semana, ante el marcado descenso de temperaturas que se prevé en el estado. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 27 ingresará durante las primeras horas del sábado, lo que provocará temperaturas de un solo dígito en diversas zonas del estado. 

Al respecto, el secretario de Educación, Juan Paura, informó que se mantendrán atentos a los reportes oficiales más recientes antes de tomar una decisión definitiva sobre la suspensión de actividades escolares. 

“Todavía no sabemos. Sabemos que de un día a otro cambia la temperatura, entonces vamos a esperar hasta los últimos momentos y de manera oficial nosotros les vamos a hacer saber si habría o no clases el próximo lunes”, declaró el funcionario. 

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los padres de familia mantenerse atentos durante el fin de semana.


