Nuevo León

Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México

A través de redes sociales, se muestran imágenes del viaje en el que el menor celebraba su cumpleaños acompañado de sus padres

  • 11
  • Enero
    2026

El Colegio Brighton School envío sus condolencias a la familia del menor Santiago Ortiz Zamorano, quien perdió la vida el pasado 08 de enero en Estados Unidos.

A través de redes sociales, la institución educativa envió el pésame a sus padres y amigos:

"La comunidad de Brighton School comparte con profundo pesar el fallecimiento de nuestro alumno Santiago Ortiz Zamorano.
Nos unimos con respeto y solidaridad al dolor de su familia, a quienes enviamos nuestro más sincero acompañamiento, cariño y apoyo en este momento tan difícil.
Santiago "Chino" deja una huella imborrable en nuestra comunidad. Su recuerdo permanecerá en quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con él y compartir su presencia.
Pedimos a nuestra comunidad brindar respeto y empatía, y mantener a su familia en sus pensamientos y oraciones.
🕊️ Descanse en paz."

Estudiante-regio-fallece-mientras esquiaba.jpg

Fallece menor mientras celebraba su cumpleaños

De acuerdo por lo publicado en redes sociales por su padre Roberto Ortiz, se encontraban festejando el cumpleaños 12 del también apodado "Chino" en las inmediaciones de Ruidoso, Nuevo México cuando aparentemente sufrió un accidente.

En una de las publicaciones se muestra cómo el pequeño se deslizaba con gran agilidad por la pendiente, mientras su padre captaba el momento. 

Sin embargo, la noticia fue difundida alrededor de las 2:16 horas de este sábado cuando su padre compartió el siguiente mensaje:

Estudiante-regio-fallece-mientras esquiaba.jpg

Ante esto, decenas de personas comentaron sus publicaciones para acompañar a la familia con mensajes de consuelo y evidente afecto.


Comentarios

