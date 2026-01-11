Podcast
Deportes

Tigres cierra la Jornada 1 al enfrentarse al Atlético de San Luis

La historia marca que son 35 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de los distintos ‘multiversos’ del San Luis

  • 11
  • Enero
    2026

Un dato a considerar en los partidos entre Tigres y la versión actual del Atlético de San Luis, la misma que mantiene el proyecto el Atlético de Madrid, manifiesta que el cuadro que actualmente dirige el timonel español Guillermo Abascal Pérez solo se ha llevado el triunfo en una sola ocasión ante los de la ‘U’; la información corresponde a los duelos oficiales sostenidos en la Liga Mx.

La solitaria victoria se obtuvo en el juego de ida de la fase de Cuartos de Final del Apertura 2024, siendo el resultado final de 3-0 en favor de los potosinos y el duelo se disputó en el Estadio Alfonso Lastras. Los goles fueron obra de Joaquim Pereira en su propia meta, además de los brasileños Leonardo Bonatini y Vitor Ferreira ‘Vitinho’.

‘La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante’ es una frase dicha por el escritor brasileño Paulo Coelho, misma que aplicaremos para la batalla que cierra las hostilidades de la jornada 1, entre el Atlético de San Luis y los Tigres de la UANL; el cual se jugará en punto de las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

La batalla estará a cargo en la impartición de justicia como Árbitro Central del tapatío Daniel Quintero Huitrón, en la que el ‘Atleti’ saltará al terreno de juego con su vestimenta habitual a rayas rojas con blanco y pantaloncillo azul; por su parte los universitarios estrenarán su uniforme alterno en negro total con vivos en verde.

El rugido del tigre, impone

La historia marca que son 35 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de los distintos ‘multiversos’ del San Luis, en los que se toman en cuenta los duelos disputados únicamente de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 16 de sus enfrentamientos, en 13 más igualaron en el marcador y seis veces fueron derrotados.

Enviaron el esférico a besar las redes enemigas 44 veces y les propinaron 29 pepinillos. Los 44 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac cinco veces, en otras tres ocasiones fueron los argentinos Andrés Silvera y Lucas Lobos quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados.

Etiquetas:
