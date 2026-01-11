Asegura Morena que el INFONL debe desaparecer

La diputada local de Morena, Berenice Martínez, aseguró que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) debe desaparecer para darle paso al nuevo organismo Transparencia para el Pueblo de Nuevo León.

Durante uno de sus recorridos de entrega de apoyos para el frío, la legisladora, quien es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso Local, indicó que este nuevo órgano asumirá las funciones del INFONL y será alimentado por la Contraloría Estatal.

“Estamos buscando que ya desaparezca Info Nuevo León; en 2025 se le aprobó un presupuesto de más de 200 millones de pesos; y en este 2026, con el presupuesto que acomodó el PRIAN, le asignaron más de 230 millones.

“No vamos a aceptar la creación de alguna agencia, de un organismo a modo; lo que está buscando Morena es que esté apegado, como ya está establecido a nivel federal, que es Transparencia para el Pueblo de Nuevo León, y que dependa de la Contraloría”, dijo Berenice Martínez.

Debido a reformas federales, el INFONL debe desaparecer, ya que se busca consolidar la transparencia en una sola secretaría; sin embargo, por falta de un acuerdo en la entidad, no se ha podido llegar a una disolución del organismo de manera correcta.

Desde noviembre del 2025, el Gobierno del estado ya planteaba su disolución, pues en el Paquete Fiscal del 2026 no se le asignó presupuesto alguno para sus funciones.

