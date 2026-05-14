Otorgan a Cemex Distintivo Éntrale por inclusión laboral

Cemex obtuvo el Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2026, resultado de una estrategia que impulsa entornos de trabajo más accesibles e inclusivos. En esta edición, alcanzó un alto puntaje en el Índice Laboral de Inclusión Laboral, que evalúa su desempeño a partir de cuatro indicadores clave, consolidando así su séptima obtención consecutiva.

La compañía de materiales para construcción destacó por sus políticas de ajustes razonables y diversidad; por el desarrollo profesional de este sector de la población; el liderazgo y la comunicación incluyente que implementa; así como la accesibilidad, seguridad y herramientas de trabajo.

Detrás de cada indicador hay historias que hablan de oportunidades abiertas, talento que encuentra espacio para desarrollarse y equipos que entienden que apoyar la diversidad es una fortaleza para el negocio.

El distintivo es otorgado por Alianza Éntrale en conjunto con el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y reconoce a las organizaciones que impulsan políticas y acciones concretas para garantizar condiciones laborales equitativas.

Para Cemex, la inclusión no es un objetivo aspiracional, sino una práctica cotidiana que impacta tanto al negocio como a la sociedad.

En un año significativo por el aniversario 120 de Cemex, construyendo confianza y calidad, este logro proyecta una visión de futuro en la que el crecimiento va de la mano con la equidad y la responsabilidad social.

El distintivo fortalece la conexión de Cemex con las comunidades, y consolida su capacidad para atraer talento diverso y generar alianzas estratégicas.

Siete años consecutivos con este reconocimiento reflejan una forma de trabajar donde la inclusión deja de ser una iniciativa aislada para consolidarse como parte integral de la cultura organizacional.

Comentarios