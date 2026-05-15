Sostiene Waldo reuniones en Washington con comisionados del T-MEC

El senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, sostiene reuniones en Washington con legisladores de Estados Unidos que forman parte de las comisiones encargadas de los trabajos relacionados con la renegociación y revisión del T-MEC.

De acuerdo con información allegada al entorno del legislador, los encuentros forman parte de la agenda bilateral que actualmente mantienen México y Estados Unidos de cara a la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá.

Según ha trascendido, las reuniones a las que asiste el Senador de Morena podrían ser parte de los encuentros bilaterales a los que hicieron referencia la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la llamada de este viernes en la que ambos gobiernos hicieron referencia precisamente al fortalecimiento del diálogo político, comercial y de seguridad entre ambas naciones.

En el caso de Fernández, las reuniones estarían enfocadas en temas vinculados al comercio regional, inversiones, cadenas de suministro y coordinación legislativa rumbo a la revisión del acuerdo comercial norteamericano.

En un comunicado, el Senador señaló que los encuentros buscan fortalecer canales de interlocución con congresistas estadounidenses y posicionar temas estratégicos para México y particularmente para entidades industriales y exportadoras como Nuevo León.

En medio de esta agenda internacional, Waldo Fernández suspendió, además, el festejo masivo de cumpleaños que tenía programado este viernes en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe.

El evento había comenzado a circular entre operadores políticos y figuras del círculo político local como una reunión de gran convocatoria; sin embargo, finalmente no se llevó a cabo debido a la agenda del senador en Estados Unidos.

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