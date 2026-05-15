México confirma custodia de Gerardo Mérida Sánchez en EUA

El Gabinete de Seguridad confirmó este viernes que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, permanece bajo custodia de autoridades de Estados Unidos tras ser detenido el pasado 11 de mayo en Arizona.

De acuerdo con la información oficial, el exfuncionario ingresó a territorio estadounidense desde Hermosillo, Sonora, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo resguardo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La dependencia federal señaló que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses dentro de los mecanismos de cooperación internacional.

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

Acusaciones federales en Estados Unidos

Mérida Sánchez enfrenta en Estados Unidos cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dicho armamento.

El exsecretario forma parte de la misma acusación en la que también aparece señalado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la investigación está relacionada con presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado ligadas al Cártel de Sinaloa.

Compareció ante una corte en Arizona

Un día después de su arresto, el 12 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez compareció ante la Corte de Distrito de Arizona.

La audiencia inicial fue encabezada por el juez magistrado Eric J. Markovich, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado público Jordan Perry Malka.

Durante la comparecencia, el exfuncionario renunció formalmente a su derecho de audiencia de identidad y causa probable, por lo que se autorizó su traslado al Distrito Sur de Nueva York.

Ahí se llevará a cabo la audiencia de detención, en la que se definirá si podrá enfrentar el proceso en libertad bajo fianza o permanecer encarcelado.

Permanece detenido en Brooklyn

De acuerdo con registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), actualmente Mérida Sánchez se encuentra recluido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York.





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