Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
operativo_robo_autos_1a20eaad38
Nuevo León

Captura Policía de San Pedro a presunto ladrón de autos

Se estableció que el detenido presuntamente formaría parte de una banda dedicada a cometer robos en plazas comerciales de distintos municipios del estado

  • 15
  • Mayo
    2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de participar en robos a vehículos, tras un operativo realizado por el Grupo de Inteligencia municipal.

La captura se realizó en las inmediaciones de un centro comercial ubicado sobre Lazaro Cárdenas en Valle Oriente, en donde autoridades implementaron un despliegue de seguridad como parte de las investigaciones.

Esto ocurre luego de que las cámaras del C2 detectaran al vehículo Dodge Neón blanco y coincidiera con reportes de actividades delictivas, por lo que inició una persecución. 

El sospechoso tras percatarse de la presencia policial trataría de huir, saltando del camellón central de la avenida, en el proceso impactando una camioneta Nissan Kicks color guinda.

En este punto, una camioneta de Agentes Ministeriales lograron detenerlo al impactarlo en la entrada de la plaza comercial cercana. 

El hombre trató de huir a pie ingresando a la plaza, sin embargo, fue detenido poco tiempo después por los agentes. 

De acuerdo con la corporación, el detenido presuntamente formaría parte de una banda dedicada a cometer robos en plazas comerciales de distintos municipios del estado.

Asimismo, las autoridades descartaron que durante el operativo se hayan registrado detonaciones de arma de fuego, luego de versiones que circularon en redes sociales.

El hombre fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

01_a02a0930d1
Implementan protocolo Código Adam en el Estadio Monterrey
H_Id_CD_Lw_XQAASW_1_B_c4e8171ca5
Controlan incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas
EH_UNA_FOTO_2026_05_16_T141052_807_6c45ea709d
Alertan en Ramos Arizpe por aumento de conductores sin cinturón
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
H_Ic7d_ZN_Xc_A_Aquqb_be5fdc7fce
Realiza Noroña extensa gira por cinco municipios de Tamaulipas
eua_frena_compra_de_ganado_mexicano_por_gusano_barrenador_795356d4bf
Suman 86 contagios por gusano berrenador en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×