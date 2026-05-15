Captura Policía de San Pedro a presunto ladrón de autos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de participar en robos a vehículos, tras un operativo realizado por el Grupo de Inteligencia municipal.

La captura se realizó en las inmediaciones de un centro comercial ubicado sobre Lazaro Cárdenas en Valle Oriente, en donde autoridades implementaron un despliegue de seguridad como parte de las investigaciones.

Esto ocurre luego de que las cámaras del C2 detectaran al vehículo Dodge Neón blanco y coincidiera con reportes de actividades delictivas, por lo que inició una persecución.

El sospechoso tras percatarse de la presencia policial trataría de huir, saltando del camellón central de la avenida, en el proceso impactando una camioneta Nissan Kicks color guinda.

En este punto, una camioneta de Agentes Ministeriales lograron detenerlo al impactarlo en la entrada de la plaza comercial cercana.

El hombre trató de huir a pie ingresando a la plaza, sin embargo, fue detenido poco tiempo después por los agentes.

De acuerdo con la corporación, el detenido presuntamente formaría parte de una banda dedicada a cometer robos en plazas comerciales de distintos municipios del estado.

Asimismo, las autoridades descartaron que durante el operativo se hayan registrado detonaciones de arma de fuego, luego de versiones que circularon en redes sociales.

El hombre fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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