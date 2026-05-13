Reforesta San Pedro con 'gigantes verdes' la Calzada del Rosario

El municipio de San Pedro Garza García puso en marcha el programa “Gigantes Verdes”, una iniciativa que prioriza la plantación de árboles nativos de grandes dimensiones en sectores estratégicos de la ciudad.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán encabezó este miércoles la jornada de reforestación en la colonia Hacienda El Rosario, donde supervisó la plantación del ejemplar número 33 de un total de 60 árboles destinados a la emblemática Calzada del Rosario.

A diferencia de las campañas de reforestación convencionales con ejemplares jóvenes, el programa destaca por la robustez de sus árboles.

Cada uno de estos "gigantes" cuenta con más de 3 metros de altura, aproximadamente 6 pulgadas de diámetro y son especies 100% nativas, lo que garantiza su adaptación al suelo y clima local.

“Hoy aquí lo podemos constatar, me da mucho gusto que ahorita estemos una gran parte de los vecinos de aquí de la colonia, acompañándonos a este evento, que es plantar estos 60 árboles en total”, dijo Farah Giacomán.

“Entiendo que llevamos 33, nos faltan alrededor de 27 y al final los vamos a poner a través de todo este corredor”.

Farah Giacomán subrayó que el compromiso con el medio ambiente ha sido un eje rector desde el inicio de su gestión. Según cifras oficiales, la administración ha logrado la plantación de más de 600 árboles de distintas dimensiones en espacios públicos.

Además de la donación de más de 5,000 ejemplares a la ciudadanía para fomentar la cultura ecológica desde el hogar.

Por su parte, Miguel Ávila, secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, aseguró que la instrucción del alcalde es clara: Reverdecer todo el municipio y plantar un árbol en donde haya espacio.

El funcionario adelantó que el programa se extenderá a otros parques públicos, previo a un análisis técnico que identifique las áreas con mejores condiciones para el desarrollo de estos árboles de gran escala.

“Estamos muy felices de anunciar el programa, de plantar árboles, árboles grandes, ‘gigantes verdes’, como lo vemos en esta avenida tan importante, con estos vecinos tan participativos”, explicó Ávila.

Con este proyecto, San Pedro busca informar que no solo mejora la estética de sus colonias, sino que genera beneficios ambientales inmediatos, como la reducción de islas de calor.

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