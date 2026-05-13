Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_13_at_9_40_44_PM_1836845255
Nuevo León

Reforesta San Pedro con 'gigantes verdes' la Calzada del Rosario

Mauricio Farah encabezó la jornada de reforestación, donde supervisó la plantación del ejemplar número 33 de un total de 60 árboles en la emblemática calzada

  • 13
  • Mayo
    2026

El municipio de San Pedro Garza García puso en marcha el programa “Gigantes Verdes”, una iniciativa que prioriza la plantación de árboles nativos de grandes dimensiones en sectores estratégicos de la ciudad. 

El alcalde Mauricio Farah Giacomán encabezó este miércoles la jornada de reforestación en la colonia Hacienda El Rosario, donde supervisó la plantación del ejemplar número 33 de un total de 60 árboles destinados a la emblemática Calzada del Rosario. 

WhatsApp Image 2026-05-13 at 9.40.44 PM.jpeg

A diferencia de las campañas de reforestación convencionales con ejemplares jóvenes, el programa destaca por la robustez de sus árboles.  

Cada uno de estos "gigantes" cuenta con más de 3 metros de altura, aproximadamente 6 pulgadas de diámetro y son especies 100% nativas, lo que garantiza su adaptación al suelo y clima local. 

“Hoy aquí lo podemos constatar, me da mucho gusto que ahorita estemos una gran parte de los vecinos de aquí de la colonia, acompañándonos a este evento, que es plantar estos 60 árboles en total”, dijo Farah Giacomán. 

“Entiendo que llevamos 33, nos faltan alrededor de 27 y al final los vamos a poner a través de todo este corredor”. 

Farah Giacomán subrayó que el compromiso con el medio ambiente ha sido un eje rector desde el inicio de su gestión. Según cifras oficiales, la administración ha logrado la plantación de más de 600 árboles de distintas dimensiones en espacios públicos. 

WhatsApp Image 2026-05-13 at 9.41.01 PM.jpeg

Además de la donación de más de 5,000 ejemplares a la ciudadanía para fomentar la cultura ecológica desde el hogar. 

Por su parte, Miguel Ávila, secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, aseguró que la instrucción del alcalde es clara: Reverdecer todo el municipio y plantar un árbol en donde haya espacio.  

El funcionario adelantó que el programa se extenderá a otros parques públicos, previo a un análisis técnico que identifique las áreas con mejores condiciones para el desarrollo de estos árboles de gran escala. 

“Estamos muy felices de anunciar el programa, de plantar árboles, árboles grandes, ‘gigantes verdes’, como lo vemos en esta avenida tan importante, con estos vecinos tan participativos”, explicó Ávila. 

Con este proyecto, San Pedro busca informar que no solo mejora la estética de sus colonias, sino que genera beneficios ambientales inmediatos, como la reducción de islas de calor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_4_10_24_PM_af9770b1bf
Realiza Farah jornada de supervisión de pluviales en San Pedro
samuel_garcia_anunciara_line_up_fan_fest_f61a7145d4
Samuel García revelará line-up de FIFA Fan Fest en Nuevo León
fiderub_mundial_f1f1332508
Refuerza FIDEURB limpieza y bacheo rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_xi_06e9ff86c5
Trump se volverá a reunir con Xi antes de poner rumbo a EUA
Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
AP_26135044655067_266f26b62b
Temporada de NFL 2026 comenzará con revancha del Super Bowl
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×