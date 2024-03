Polemizan escaneo de iris a regios; les pagan con criptomonedas

Worldcoin, empresa que opera a nivel mundial, está comprando en la colonia de Fomerrey 109, en el municipio de Monterrey, datos personales de los regios, quienes reciben criptomonedas como pago por dejarse escanear el iris de sus ojos.

Por esta venta de datos biométricos, los ciudadanos reciben la promesa de entrega de mil 500 a 2 mil pesos cada treinta días, durante 12 meses.

Así, durante varios días, los interesados hicieron largas filas en una casa en el cruce de las calles No Reelección y Radian, en el sector de San Bernabé.

Al entrar se les pedía bajar una aplicación en su teléfono celular, generar un código QR para registrarse, les escaneaban el iris y se generaba un folio para depositarles el dinero.

Una participante relató cómo fue el proceso.

"Como media hora hicimos fila, y alcanzamos a pasar, sí me tomaron, sentí nervios, muchos nervios, y pues primero estaba con que sí y luego ya con temor, (acepté) por lo que van a dar de dinero”, dijo. “(Te dicen que) te van a dar una ayuda por año, que te van a estar depositando, primero 1,500 pesos y luego 600, 500 pesos cada quince días, a cambio de que tomes tu foto como en un robotcito, que se te vean los ojos. Y pues de ahí dicen que como están robando identidad, algo así, no sé. (El proceso adentro) duró como de 5 a 10 minutos... todo esto ya está publicado en la Biblia”, expresó.

Un señor iba más que listo, pero, sorpresa, el proceso se cerró hasta nuevo aviso.

“Vine a formarme. Me dijeron que estaban dando dinero. Y dije: a ponerme en la lista. Creo que iban a dar 1,200 y 1,400 pesos", expresó.

Aseguró que solo les pedían el celular.

La dueña de la casa contigua se molestó porque le dejaron mucha basura.

"Dejaron bastante basura, pero bolsas de basura. Venían alrededor de 200 personas diarias o más”, afirmó.

-¿Y usted no se anotó?

-No, tengo necesidad, pero no tanta como para vender mi identidad, respondió.

Dicho eso, intervino el dueño de la casa, Rubén Zermeño, quien aseguró que prestó la propiedad porque el representante es su amigo.

Y vino la discusión.

“No es venta de identidad, te roban la identidad cuando te piden los datos, credencial de elector, eso sí es", dijo él.

-¿Y a usted si le tomaron el iris?, se le preguntó al dueño.

-Sí, pero yo paso porque de un ojo no veo. Yo me hubiera encargado, pero no recibí nada”, contestó.

Negó anomalías

“Ya en cualquier parte del mundo, las cajas fuerte con los ojos cierras la combinación, es como si pusieras las huellas, es una tecnología”, expresó.

En España, el gobierno ordenó a la empresa dejar de recoger datos personales.

Y en Monterrey, presuntamente ya suspendieron el proceso, luego de que comenzó a circular la versión de que era una presunta compra de votos para las elecciones.

“Aquí se canceló porque los directivos dijeron: no queremos problemas. La orden que tenemos de la persona que está dando el dinero la empresa, es que a la gente la tratáramos con respeto”, comentó.

Aunque la casa estaba cerrada, seguían llegando interesados, pero cuando veían a las cámaras se dispersaban.





Comentarios