Escena

Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa

La investigación forense determinó que Rob Reiner y su esposa Michele murieron por 'múltiples heridas por objeto punzante' en su casa de Brentwood

  • 18
  • Diciembre
    2025

Las muertes del director y actor Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa Michele Reiner, de 70, fueron resultado de un ataque violento con objeto punzante, según el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles.

Ambos fallecieron en su residencia de Brentwood, California, informó la dependencia citada por medios internacionales.

Los forenses señalaron que las lesiones que presentaban los cuerpos son compatibles con heridas infligidas por un arma blanca, y clasificaron las muertes como homicidios tras realizar la necropsia correspondiente.

Hallazgo en la mansión y contexto del caso

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el domingo cuando un masajista que tenía cita con la pareja no pudo acceder a la casa y alertó a la familia.

Los dos fueron encontrados en su dormitorio y la vivienda de Brentwood, valuada en $13.5 millones de dólares, quedó bajo resguardo policial mientras avanzan las pesquisas.

Tras la autopsia, los restos quedaron listos para ser liberados a sus familiares, indicó la autoridad forense.

Su hijo, detenido y vinculado a proceso

Horas después del hallazgo, Nick Reiner, hijo de la pareja, fue arrestado y enfrentó en audiencia judicial dos cargos de asesinato en primer grado.

Los fiscales agregaron circunstancias especiales por homicidios múltiples y el uso de arma blanca, agravantes que podrían llevar a una cadena perpetua sin libertad condicional o incluso pena de muerte en caso de condena.

En su primera comparecencia, Nick se presentó con chaleco antibalas y no hizo declaraciones. Su abogado, Alan Jackson, solicitó más tiempo para preparar la defensa, petición que aceptó el juez, quien ordenó que permaneciera en prisión sin derecho a fianza.

Reacciones de la familia y el entorno

Tras la audiencia, el abogado del imputado pidió no “precipitar el juicio” y calificó el caso como “una tragedia devastadora”.

En un comunicado posterior, los otros hijos de la pareja, Romy y Jake Reiner, solicitaron respeto y privacidad, instando a que sus padres sean recordados por “las vidas increíbles que vivieron y el amor” que compartieron con familia y amigos.


