Nuevo León

Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción

Esta canina de raza criolla, fue entregada de manera formal a la autoridad estatal para ser trasladada al Centro de Bienestar Animal

  • 18
  • Diciembre
    2025

La historia de la perrita maratonista "La Manchas" tendrá un final feliz: este jueves el Parque Fundidora la entregó a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León para darla en adopción. 

"La Manchas" es la mascota que se volvió viral en redes sociales por participar, sin estar invitada, en el Maratón Monterrey, de 42 kilómetros, que se corrió el pasado domingo. 

Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción.png

Tras robar cámara en la competencia corriendo junto a los maratonistas por las principales vialidades entre Monterrey y San Pedro, ya el lunes no se supo nada de ella.

Los cibernautas se preguntaban dónde estaba y hasta algunos manifestaron interés por adoptarla, dado que dio un buen ejemplo al correr

El Horizonte la buscó por las avenidas que formaron parte de la ruta del maratón. La buscamos a pie y en carro. 

Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción.png

Personal del Parque Fundidora también la buscó y finalmente el martes la localizaron dentro de ese espacio recreativo. 

El personal del Parque resguardó a "La Runner”, como también se le conoce, y le brindó los primeros cuidados, constatando que la mascota está en buen estado de salud. 

Este jueves, el presidente del Consejo del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, la entregó formalmente al secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano. 

La perrita, ya con correa, primero dio un paseo por la zona canina del Parque y luego fue entregada de manera formal a la autoridad estatal para su traslado al Centro de Bienestar Animal

Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción.png

A bordo de una ambulancia, los médicos veterinarios la examinaron.

En la revisión, salió libre de moquillo. Y en horas posteriores le harán otro tipo de exámenes. 

La mascota tiene aproximadamente tres años de edad y es de la raza criolla. 

Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción.png

En las últimas semanas había sido vista con regularidad por los paseantes dentro del Parque, pero el domingo decidió salir de ese espacio y sumarse a los corredores para mostrar sus dotes de maratonista. 

Este jueves, en el acto de entrega, Lozano Caballero explicó que se seguirá un protocolo para la adopción

Eso implica que los interesados deberán registrarse ante la dependencia y que la autoridad elegirá el mejor perfil para designar a quien será la dueña o dueño.


