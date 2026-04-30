Pondrán freno a las unidades antiguas del transporte urbano

A partir de 2027, el transporte público en Tamaulipas deberá operar únicamente con unidades de hasta 10 años de antigüedad, como parte de una estrategia de modernización del servicio.

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que esta disposición implicará la sustitución de más de 3,000 vehículos que actualmente se encuentran en condiciones consideradas obsoletas.

Explicó que el rezago en la renovación de unidades se originó tras varios años sin ajustes en las tarifas del transporte, lo que limitó la capacidad económica de los concesionarios para invertir en nuevo equipamiento.

Villegas subrayó que el objetivo es avanzar hacia un sistema más seguro y eficiente, en el que se reduzcan los riesgos para los usuarios y se disminuya el impacto ambiental generado por unidades antiguas.

En ese sentido, recordó que la normativa vigente ya establece la obligación de actualizar el parque vehicular.

Como parte de esta estrategia, en Ciudad Victoria comenzó a operar el sistema “Conecta”, integrado inicialmente por seis autobuses de modelo reciente, que entrarán en servicio a partir de mayo.

El proyecto servirá como base para extender gradualmente la modernización a otras zonas del estado.

Entre las regiones con mayor concentración de unidades en mal estado se encuentran Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y El Mante, donde también se incluye transporte escolar y de la industria maquiladora.

El funcionario estatal afirmó que la renovación del transporte no es opcional, sino una obligación legal que deberá cumplirse en su totalidad antes del plazo establecido en 2027, cuando solo podrán circular unidades dentro del rango permitido.

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