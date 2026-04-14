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Finanzas

Cervecera y gobierno pondrán pantallas para ver el Mundial

Además de la instalación de pantallas, equipo y licencias para restaurantes y fondas, para la transmisión de los partidos se donarán 500 boletos para el Mundial

  • 14
  • Abril
    2026

Como parte de la fiesta mundialista que vive México, Grupo Modelo “hará equipo” con el gobierno federal para llevar este evento a todos los rincones del país.

La compañía cervecera presentó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum tres acciones que llevará a cabo: realizará la donación de 500 boletos para la Copa Mundial de FIFA 2026, colocará pantallas móviles, así como equipamiento y licencias para restaurantes y fondas para la transmisión de los partidos.

"Estos boletos serán asignados por el gobierno federal a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social mediante una dinámica transparente", aseguró Daniel Cocenzo, CEO de la firma cervecera.

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Además, la empresa dará 35,000 licencias de transmisión del Mundial a establecimientos del país, así como televisores, mobiliarios y refrigeradores.

“Millones de mexicanos vivirán el mundial en restaurantes, fondas y otros centros de consumo, con una derrama económica importante para las familias que los operan. Buscamos que cada local se convierta en el estadio de la colonia y de las comunidades.

Presidenta, compartimos su visión del Mundial Social, la cual asegurará que la pasión por el futbol llegue a todo México y por ello Grupo Modelo se suma a la iniciativa a través de tres grandes acciones”, expresó.

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Uno de los ejes de esta inversión es el impulsar y patrocinar experiencias positivas que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico del país, añadió el directivo al recordar que hace un año Grupo Modelo anunció una inversión para el país de $3,600 millones de dólares para el periodo de 2025 a 2026.


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