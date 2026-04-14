Cervecera y gobierno pondrán pantallas para ver el Mundial

Como parte de la fiesta mundialista que vive México, Grupo Modelo “hará equipo” con el gobierno federal para llevar este evento a todos los rincones del país.

La compañía cervecera presentó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum tres acciones que llevará a cabo: realizará la donación de 500 boletos para la Copa Mundial de FIFA 2026, colocará pantallas móviles, así como equipamiento y licencias para restaurantes y fondas para la transmisión de los partidos.

"Estos boletos serán asignados por el gobierno federal a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social mediante una dinámica transparente", aseguró Daniel Cocenzo, CEO de la firma cervecera.

Además, la empresa dará 35,000 licencias de transmisión del Mundial a establecimientos del país, así como televisores, mobiliarios y refrigeradores.

“Millones de mexicanos vivirán el mundial en restaurantes, fondas y otros centros de consumo, con una derrama económica importante para las familias que los operan. Buscamos que cada local se convierta en el estadio de la colonia y de las comunidades.

Presidenta, compartimos su visión del Mundial Social, la cual asegurará que la pasión por el futbol llegue a todo México y por ello Grupo Modelo se suma a la iniciativa a través de tres grandes acciones”, expresó.

Uno de los ejes de esta inversión es el impulsar y patrocinar experiencias positivas que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico del país, añadió el directivo al recordar que hace un año Grupo Modelo anunció una inversión para el país de $3,600 millones de dólares para el periodo de 2025 a 2026.

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