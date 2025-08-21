Suspende EUA visas de trabajo a camioneros extranjeros

Este jueves Estados Unidos anunció la suspensión de emisión de visas de trabajo a personas extranjeras que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales, pues consideran que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

Fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien mediante su cuenta de X anunció la medida, asegurando que "el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses".

El secretario de Estado se limitó a hacer pública la medida, sin presentar estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector.

Además, agregó que esta nueva medida tendrá efecto inmediato.

El anuncio de esta medida se hace pocos días después del arresto del camionero originario de la India Harjinder Singh, quien es acusado de tres cargos por homicidio luego de un accidente al girar en "U" en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

Simpatizantes de Trump utilizaron este hecho para criticar a la oposición porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, quien es un crítico constante del actual mandatario estadounidense.

Newson se perfila como rival electoral para las elecciones de 2028.

Además, la Administración Trump confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EUA.

