Invaden desarrollos y parques industriales 'oasis' en Zuazua

Uno de los pocos oasis naturales que están cerca de la urbe regia corre riesgo de desaparecer debido al crecimiento voraz de desarrollos inmobiliarios que incluye fraccionamientos y parques industriales.

Se trata del ecosistema Valle de Santa Elena, del municipio de Zuazua, que está compuesto por cuatro humedales unidos por un arroyo, y en el cual viven 500 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción.

La acción más reciente que amenaza al lugar y que acaba de descubrir El Horizonte es la construcción de un camino de tierra de alrededor de tres kilómetros que mutila el arroyo que es la columna vertebral de las lagunas y el cual, según vecinos y activistas, es para conectar dos parques industriales.

Además, alrededor de los espejos de agua se detectaron cercas de púas y otros desmontes que, según vecinos, no estaban el año pasado.

El daño ya es tal que el humedal llamado “Alto Borrego”, el más grande del sistema, fue prácticamente engullido por el fraccionamiento Valle de Santa Elena, construido por la inmobiliaria Casas Javer en el año 2010.

Ante esto, activistas llaman a las autoridades de Zuazua y del estado a revocar todos los permisos, en caso de que existan, que puedan existir en la zona para edificaciones y a la vez ponerle freno a las construcciones ilegales.

Entre las especies amenazadas están aves como el avetoro menor, rascón de Virginia, gavilán pico de gancho, huairavillo de dorso negro, zambullidor menor y codorniz cotui, entre otros; también hay anfibios y reptiles como la rana leopardo y la culebra de diamantes de vientre claro.

Por lo menos, las autoridades estatales ya han tomado acciones contra trabajos ilegales en la zona, como ocurrió el pasado 24 de marzo cuando la Secretaría de Medio Ambiente del estado clausuró un desmonte para ampliar el parque industrial Mirador Apodaca Park.

Estas obras pertenecientes a la empresa Creaciones Crisma de la Laguna, S.A. de C.V. carecían de permisos, por lo cual se suspendió la obra.

Sin embargo, no ha tomado acciones respecto a este nuevo camino descubierto por El Horizonte que presuntamente es para unir a ese parque con otro instalado en la zona que se llama Parque Industrial Mirador II.

En el recorrido por la zona, se observaron también trabajos de cercado con alambre de púas y retiro de vegetación como el tule lagunario, que es una especie de lirio acuático.

El activista Luis Humberto Montemayor, de la organización The Caracara Mx, ha documentado los desmontes en la zona desde la primera vez que aparecieron en 2022 y hasta la fecha continúa haciendo recorridos constantes en el área para ampliar la información al respecto.

A través de redes sociales, el también observador de aves hizo hincapié en la necesidad de dar certeza en la integridad de estos humedales que son un pulmón para la urbanización que diario los amenaza, siendo que tan solo se ha logrado suspender la obra de un presunto desarrollo inmobiliario y una ampliación de un parque industrial, pero no cancelarla en su totalidad.

“Se descubrió la verdad que no tenían sus MIA’s autorizados, no tenían nada regulado y, pues, se suspendió la obra total, pero no se canceló, simplemente está parada".

“Quiero aclarar algo y es que los humedales de Zuazua no están a salvo, vaya, falta mucho; siempre trato de documentar todo aquí”, sentenció Montemayor.

Construyen camino

Este oasis de naturaleza se encuentra en riesgo, ya que actualmente un camino fue edificado a 2.1 kilómetros de distancia de la colonia Valle de Santa Elena y a escasos 300 metros de Portal del Norte.

Dicha vía cruza por una parte de los humedales; sin las medidas necesarias, se colocaron grandes cantidades de tierra para nivelar el camino sin importar el paso del agua que abastece las tres lagunas que conforman este espacio de biodiversidad.

La calle de tierra que fue colocada sobre el paso del agua, incluso aplastando parte del tule de laguna, que es una especie de lirio acuático, sería parte de una presunta ampliación del Parque Industrial Mirador II y de una conexión con la zona industrial Mirador Apodaca Park.

Según fuentes cercanas, la primera amenaza fue en 2022 y se trataría de un desarrollo inmobiliario que se asentaría a un costado de la colonia Valle de Santa Elena.

Presuntamente, la empresa encargada del desmonte habría sido Prourban Proyectos y Edificaciones, bajo las órdenes de Casas Javer, empresa de Salomón Marcuschamer.

Truenan vecinos

Para la colocación de una cerca y delimitar un terreno del lugar, se arrasó con gran parte de las plantas que crecen alrededor de estos cuerpos de agua, además de la acumulación de basura que es visible en todo el recorrido.

En el 2022, dicho humedal estaba completamente rodeado de vegetación como el tule, planta característica en zonas de humedales.

Dicha afectación también fue señalada por un vecino de la zona que prefirió no dar su identidad, quien comentó que ya no es igual la postal de este espacio desde que él llegó en 2014; a la fecha ha sufrido muchos cambios que han dañado la vegetación.

“Aquí prácticamente se encontraba muy bonito, demasiados árboles; ahorita, desgraciadamente, pues ya nada que ver con años atrás; prácticamente aquí había bastantes árboles y desgraciadamente se han cortado".

“Esa calle exactamente no estaba, sinceramente, pues yo creo que eso va a afectar un poco la situación de la naturaleza, porque no, no va en su ruta como debe de ser y posiblemente, pues no llega a los diferentes lugares donde debería de llegar. Sí pasé una vez por ahí, sinceramente, pues ya ha cambiado demasiado, ha cambiado demasiado y esperemos que no vaya a afectar”, señaló el residente.

La preocupación más grande fue qué es lo que se va a quedar para sus hijos de este espacio natural que hasta la fecha todavía disfrutan recorrer por las mañanas.

Especies amenazadas

La importancia de este ecosistema es relevante como un punto de llegada de miles de aves migratorias que se desplazan a otros territorios en busca de otras temperaturas.

Además, Los Humedales de Zuazua albergan al menos 25 especies consideradas bajo amenaza por la Norma Oficial 059 en México de acuerdo con la plataforma global de ciencia iNaturalist.

Paraíso amenazado

Un sistema lagunario del municipio de Zuazua está en riesgo de desaparecer por desarrollos inmobiliarios como fraccionamientos de Casas Javer y la construcción de caminos para supuestamente conectar dos parques industriales.

- Los humedales del ecosistema Valle de Santa Elena están compuestos por cuatro lagunas que están unidas por un arroyo.

- El humedal más grande conocido como Alto Borrego quedó junto al Fraccionamiento Valle de Santa Elena de la empresa Casas Javer.

- En el lugar se construyó recientemente un camino que mutila el arroyo que une a los humedales, supuestamente con la finalidad de conectar dos parques industriales.

- Expertos sostienen que en la zona hay hasta 500 especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, algunos en peligro de extinción.

Especies que viven en los humedales de Zuazua

Huairavillo de Dorso Negro

Zambullidor Menos

Codorniz Cotui

Pato Mexicano

Tecolote del Este

Culebra de Agua vientre Claro

Rascon Cara Gris

Verdugo Americano

Colorín Sietecolores

Aguililla Cola Blanca

Tortuga Gravada

Gavilán Pico de Gancho

Gavilán Pecho Canela

Avetoro Norteño

Aguililla Pecho Rojo

Cigüeña Americana

Chorlo Tildío

Aguililla Aura

Aguililla de Swainson

Vencejo de Chimenea

Pato Tejano

Papamoscas Boreal

Tortuga del Desierto de Tamaulipas

Culebra Acuática Centroamericana

Biznaga Partida de Laredo

