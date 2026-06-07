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Nuevo León

Premia San Pedro a campeones del Mundialito 2026

El equipo cuenta además con reconocimiento facial y funciones inteligentes para fortalecer la operación en campo y la coordinación táctica

  • 07
  • Junio
    2026

Tras premiar a 66 equipos de ligas locales y escuelas públicas, el municipio de San Pedro Garza García realizó la clausura del Mundialito San Pedro 2026.

Durante la ceremonia de premiación, el Director de Deportes, Héctor González, afirmó que el torneo se consolidó como una plataforma para fomentar la actividad física, la sana competencia y la convivencia familiar. 

En representación de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, González entregó las copas de campeón a los equipos ganadores de las cuatro categorías. 

El funcionario destacó el esfuerzo, la disciplina y el compromiso demostrado por los equipos a lo largo de varias semanas de competencia. 

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Los campeones de esta edición fueron:

  • Categoría 2018 - 2019: Atlético San Pedro.
  • Categoría 2016 - 2017: Rayados Huasteca.
  • Categoría 2014 - 2015: Rayados Chipinque.
  • Categoría 2012 - 2013: Rner Santa Catarina.

Los jugadores recibieron mochilas, balones y vasos conmemorativos con la imagen de “San Pedro Ciudad de Nivel Mundial”. 

El Mundialito San Pedro 2026 fue un espacio para la promoción de valores como el respeto, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

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“Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el deporte como una herramienta para el desarrollo integral de la niñez y la juventud, fortaleciendo estilos de vida saludables y espacios de convivencia para las familias sampetrinas”, señaló el municipio en un comunicado.


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