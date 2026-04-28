Juárez premia con auto nuevo a contribuyente cumplido

La presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, entregó el automóvil Chevrolet Aveo último modelo a Mario García, ganador del primer lugar en la segunda edición del Sorteo del Predial para Contribuyentes Cumplidos 2026.

El afortunado, vecino de la colonia Villas de San Juan, fue seleccionado entre más de 35 mil ciudadanos que realizaron su pago del impuesto predial en tiempo y forma, como parte de una estrategia para incentivar la cultura de cumplimiento fiscal en el municipio.

“El carro se va hasta la colonia Villas de San Juan. Este es un momento muy importante para nosotros porque queremos reconocer, así como al señor Mario, al resto de los ciudadanos que estuvieron participando en esta gran rifa por haber pagado en tiempo su predial”, expresó la alcaldesa.

Crece participación ciudadana en segunda edición

En esta edición participaron más de 35 mil contribuyentes que realizaron su pago entre el 2 de enero y el 5 de marzo, cifra que representa un incremento de 2 mil 800 participantes respecto al año anterior.

El aumento refleja una mayor respuesta ciudadana a este programa impulsado por el Gobierno Municipal, que busca fortalecer la recaudación y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Predial impulsa proyectos y mejora urbana

Oyervides destacó que el pago responsable del predial permite al municipio avanzar en obras, infraestructura y servicios públicos para beneficio de toda la comunidad.

“Gracias a este tipo de aportaciones que hacemos como ciudadanos y a estas obligaciones que tenemos nosotros como gobierno, podemos seguir sumando proyectos para continuar haciendo de este municipio un lugar más digno para todos”, señaló.

La entrega del premio se realizó en el exterior de la Presidencia Municipal y fue transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales del Gobierno de Juárez y de la alcaldesa, como parte de un ejercicio de transparencia.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y del notario público encargado de dar legalidad al proceso, reforzando la confianza ciudadana en este tipo de iniciativas.





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