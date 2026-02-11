Preparan acto por 20 años de Pasta de Conchos con Sheinbaum

El Gobierno de Coahuila inició los preparativos para la conmemoración del 20 aniversario luctuoso de la tragedia de Pasta de Conchos, acto en el que se prevé la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que distintas dependencias estatales ya trabajan en la logística, coordinación institucional y medidas de seguridad necesarias para recibir a la presidenta, así como a autoridades federales, familiares de los mineros fallecidos y representantes sociales que participarán en los actos conmemorativos.

Indicó que esta fecha representa un momento sensible y de alto significado para Coahuila, por lo que el objetivo central es que la conmemoración se desarrolle en un ambiente de respeto, memoria y reconocimiento a las víctimas, además de mantener un acompañamiento institucional hacia las familias afectadas por la tragedia ocurrida en 2006.

Jiménez Salinas adelantó que la visita presidencial también será un espacio para dialogar con el Gobierno Federal sobre temas pendientes relacionados con Pasta de Conchos, particularmente en materia de justicia, derechos laborales, seguridad minera y seguimiento a compromisos históricos vinculados al caso.

Aunque no detalló aún la agenda oficial ni el programa completo de actividades, explicó que se han sostenido reuniones previas con autoridades federales para atender los requerimientos técnicos, operativos y protocolarios que implica la presencia de la presidenta en la entidad.

El gobernador subrayó que el aniversario número 20 de Pasta de Conchos no solo tiene un carácter conmemorativo, sino que también abre la posibilidad de revisar avances y retos pendientes en la política minera nacional, así como fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

