Presenta Samuel García tercera alineación de 'Ponte Nuevo'

El equipo de la iniciativa privada y Nuevo León sigue sumando refuerzos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, sumaron 10 empresas más al programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, con lo que ya suman 31 integrantes.

El mandatario estatal destacó que el proyecto Ponte Nuevo es un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para mejorar la ciudad y dejar un legado más allá del Mundial.

“Quiero agradecer a estas 31 empresas que, además de dar empleo y además de pagar impuestos, nos aportan de manera voluntaria para cumplir un sueño, que es que en el Mundial podamos lucir la mejor versión de Nuevo León. Estoy seguro de que, en 3 meses, en 94 días, vamos a hacer la mejor sede de México y vamos, por supuesto, a vivir con mucha pasión y mucha fiesta el Mundial”, dijo.

Mariana Rodríguez Cantú resaltó que el proyecto Ponte Nuevo continúa creciendo con la incorporación de más empresas comprometidas a dejar un legado positivo rumbo al Mundial 2026 con acciones que beneficien de manera permanente al estado, a través de la rehabilitación de espacios públicos, programas sociales, proyectos de sostenibilidad, capacitación laboral y apoyo al comercio local.

“Algunas empresas están aportando en la rehabilitación de espacios públicos, otras están ayudando a llenar de identidad con arte urbano, otras están sumando capacitación para las y los trabajadores que hacen posible que nuestra ciudad funcione todos los días o están contribuyendo con infraestructura, materiales, talento e ideas”,

La tercera alineación está integrada por empresas que contribuirán al medio ambiente, iniciativas sociales, inversiones en marketing, programas de formación educativa y capacitación a cuerpos de bomberos, capacitaciones en lenguaje de señas e idiomas, donación de pintura y materiales, rehabilitación de espacios públicos, recursos para movilidad y traslado de personas, incluyendo el transporte del programa Mundialito, actividades de voluntariado y acciones de mejora de infraestructura en comunidades y centros educativos, con una inversión total de 63.3 millones de pesos.

Durante el evento se llevó a cabo la firma de un memorándum de entendimiento para atender situaciones que pudieran presentarse durante el Mundial de futbol, la firma se realizó entre CANACO, la Asociación de Hoteleros y la Secretaría de Economía, teniendo como testigos de honor al gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez.

