Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Tatuaje_f4357be872
Nuevo León

Eliminan restricción de tatuajes para unirse a Fuerza Civil

Pese a esto, la reestricción aplicará para casos en los que los tatuajes contengan mensajes o símbolos asociados a discursos de odio.

  • 09
  • Marzo
    2026

El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad eliminar la restricción que impedía el ingreso a Fuerza Civil a personas con tatuajes. 

Esto es una reforma a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, la cual busca evitar prácticas consideradas discriminatorias en el proceso de reclutamiento policial.

Con ello se establece que ningún aspirante podrá ser rechazado, ni se le podrá negar la permanencia, capacitación o ascenso dentro de la carrera policial únicamente por portar tatuajes o perforaciones.

Sin embargo, sí se establece una excepción específica para casos en los que los tatuajes contengan mensajes o símbolos asociados a discursos de odio.

TOMA PROTESTA GOBERNADOR A 200 POLIC_AS DE FUERZA CIVIL Y PRESENTA NUEVA DIVISI_N DE CAMINOS 05.JPG

Este dictamen fue una iniciativa presentada por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes; y a favor de pronunció el legislador, también de Movimiento Ciudadano, Mario Salinas.

“Durante años, a través de diversas disposiciones, sobre todo administrativas, se impidió que personas con tatuajes visibles pudieran ser parte de corporaciones policiales o penitenciarias, lo cual es totalmente discriminatorio y contrario a los derechos humanos.

“La Suprema Corte ya reconoció que la portación de tatuajes se encuentra protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque forma parte de la decisión de cada individuo sobre su apariencia y la forma en que desea proyectar su identidad”, dijo el diputado Mario Salinas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_09_at_1_29_06_AM_67ee1e673e
Festejan 1,500 corredores los 40 años de la carrera Coyotes
UANL_Original_809834fea3
UANL conmemora el 8M con agenda de 280 actividades
suprema_corte_congreso_c719f933bc
Rechaza SCJN recurso de Congreso contra reforma de transparencia
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Crecen tensiones ante posible minado en el estrecho de Ormuz 
paint_e1773183564870_ba6dfdffde
Aureliano Hernández Palacios asume la Auditoría de la Federación
EH_OJOS_4_71c3d76e39
Hernán Bermúdez solicita amparo para frenar su extradición
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×