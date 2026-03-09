Consolida NL a Fuerza Civil como la más confiable de México

En un balance de resultados al inicio de este 2026, el Gobierno de Nuevo León reafirmó la consolidación de la Nueva Fuerza Civil como la institución policial más confiable de todo México, de acuerdo con los indicadores más recientes del INEGI.

Este reconocimiento posiciona al estado en el primer lugar nacional en materia de confianza y percepción de desempeño policial.

De acuerdo con las autoridades estatales, uno de los pilares de esta consolidación ha sido el crecimiento sostenido del capital humano.

Tras las recientes graduaciones de cadetes, la corporación está por alcanzar la meta histórica de 7,000 policías activos, todos bajo esquemas de capacitación de alto nivel y pruebas de control de confianza acreditadas.

Para respaldar la labor de los elementos en campo, el Estado ha realizado una inversión en tecnología y movilidad táctica.

Las operaciones estratégicas están siendo apoyadas con los nuevos helicópteros y la integración del Black Hawk, aeronave de última generación para misiones críticas.

El despliegue de 100 unidades Black Mamba y una nueva flota de patrullas que patrullan las carreteras y municipios del estado han reforzado la seguridad.

Y la entrega de nuevos destacamentos en puntos clave de la entidad y el avance conforme a calendario del nuevo Cuartel General, diseñado para ser el centro de mando más moderno del país.

"No bajaremos la guardia por la seguridad de Nuevo León", sentenciaron las autoridades estatales, subrayando que la modernización de la policía es un compromiso permanente para garantizar la paz de las familias neolonesas de cara a los retos internacionales de este año.

