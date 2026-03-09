'Sentimental Value' lidera carrera al Óscar internacional

La carrera por el Oscar a mejor película internacional se perfila como una de las más competidas de la temporada. Varias producciones extranjeras han logrado destacar no solo dentro de su categoría, sino también en otras nominaciones de los Premios de la Academia, lo que ha incrementado la atención sobre esta competencia.



La 98ª edición de los Oscar se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se definirá el ganador de una categoría que este año reúne propuestas con enfoques narrativos muy distintos.

“Sentimental Value” encabeza predicciones de premios

La película noruega “Sentimental Value” se mantiene entre las favoritas de analistas y medios especializados. Tras su paso por festivales internacionales, la cinta ha acumulado premios importantes, entre ellos reconocimientos en los BAFTA y en los Premios del Cine Europeo.

El filme está protagonizado por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, y presenta la historia de Gustav, un reconocido director de cine que busca que su hija Nora participe como protagonista en su próxima película, un proyecto profundamente personal.

La relación entre ambos se convierte en el eje de la narrativa, que aborda temas como la paternidad ausente, los vínculos familiares, el trauma y la memoria, elementos recurrentes en el estilo cinematográfico de Trier.

“O Agente Secreto” destaca entre las favoritas

Otra de las producciones que figura entre las principales contendientes es la brasileña “O Agente Secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

La historia sigue a un padre que intenta reencontrarse con su hijo mientras huye del país y es perseguido por una estructura represiva del Estado.

La trama se sitúa en la ciudad de Recife durante la década de 1970, en el contexto de la dictadura militar brasileña. La película ha sido reconocida durante la temporada con premios como el Globo de Oro y los Critics' Choice Awards.

Además de competir en la categoría internacional, tanto “Sentimental Value” como “O Agente Secreto” también aspiran al Oscar a mejor película. La producción noruega suma nueve nominaciones, mientras que la brasileña cuenta con tres.

España y Túnez completan la categoría internacional

España participa en la categoría con “Sirat”, dirigida por Oliver Laxe. La película sigue a un padre y a su hijo durante un viaje por el desierto en busca de una joven desaparecida durante una rave.

La producción ha sido reconocida por su estilo visual y por su propuesta narrativa inmersiva, aunque hasta el momento no ha obtenido premios en las principales entregas de la temporada, pese a haber estado nominada en eventos como los Globos de Oro, los BAFTA y los Premios Goya.

La categoría también incluye “The Voice of Hind Rajab”, dirigida por Kaouther Ben Hania. La película presenta la historia de una niña palestina atrapada en medio del conflicto en Gaza.

El filme utiliza audios reales para reconstruir los intentos de rescate de Hind Rajab, una menor de cinco años que quedó atrapada en un vehículo durante un ataque ocurrido en enero de 2024.

La ceremonia definirá una de las categorías más abiertas

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 definirá una categoría internacional marcada por producciones que han obtenido reconocimiento crítico y presencia en otros apartados de la premiación.

En la competencia general de la ceremonia destacan también “Sinners”, con 16 nominaciones, y “One Battle After Another”, que suma 13 candidaturas, como algunas de las producciones más nominadas de la edición.

