PRI-PAN avalan presupuesto a la medida y sin ajustes

Las bancadas del PRI y PAN en el Congreso de Nuevo León hicieron del Presupuesto 2026 un traje a su medida.

Tal como ya lo habían hecho un día antes en la Comisión de Presupuesto, este miércoles aprobaron, con el voto en contra de MC y Morena y sus aliados, un gasto con el que salen “ganones” poderes y organismos que ellos controlan, pues les aprobaron presupuestos hasta 50% superiores a la iniciativa estatal.

En contraste, al estado le negaron financiamiento, actualización de algunos impuestos y derechos, dejándole un presupuesto 10% inferior a lo que había propuesto y apenas 3% superior a lo aprobado para este año.

Previendo esta situación, desde el martes por la noche, el estado declaró como días inhábiles desde este miércoles 17 de diciembre hasta el próximo 8 de enero, por lo cual lo aprobado por el Congreso no se publicará en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Esto implica que Nuevo León arrancará el año, por tercera vez consecutiva, sin presupuesto y aplicaría una reconducción presupuestal a menos que, iniciando el año, el tema se retome y se apruebe, tal como ocurrió en este 2025.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Sandra Pámanes, dijo que las bancadas del PRI y PAN aprobaron “una serie de atrocidades” y que el estado se está “protegiendo” para no publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

El coordinador panista, Carlos de la Fuente, señaló que ellos estaban cumpliendo con darle al estado y al gobernador un presupuesto para el siguiente año y que ya estará en él si lo veta; también dijo que el mandatario, Samuel García, debería “rectificar” el dejar el POE tantos días inhábiles.

El gasto aprobado tiene múltiples “perlas” de muestra de cómo se benefició a los organismos cuyos titulares están ligados al PRI y PAN.

El mismo Congreso local, controlado por esos partidos, obtuvo un presupuesto de $574 millones de pesos, que es exactamente lo que habían solicitado y que es 7% más de los $548 millones 990,000 pesos que proponía el Estado.

Al Poder Judicial, también controlado por ellos, se le autorizó un presupuesto de $4,207 millones 500,000 pesos, que es 20% superior a los $3,605 millones de pesos que proponía darle el estado.

A la Auditoría Superior del Estado (ASE) se le aprobaron los $616 millones que pedía, los cuales son 12% superiores a los $566 millones 500,000 pesos que propuso el ejecutivo en su iniciativa.

A la Fiscalía General de Justicia se le autorizaron $5,709 millones 295,751 pesos, que son 15% más que los $5,103 millones 393,993 pesos propuestos por el gobernador Samuel García.

En total, a los poderes judicial y legislativo, así como a la Auditoría Superior del Estado (ASE), el estado proponía darles, en conjunto, $4,720 millones 490,000 pesos y terminaron autorizando $5,397 millones 500,000 pesos, que es 14% más.

A los organismos, se proponía darles $5,966 millones 949,832 pesos y se les autorizaron $7,133 millones 782,594 pesos, que es 20% más.

Pero al estado no le aprobaron los $20,000 millones de pesos de deuda que pedía tanto para el gobierno central como para Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), ni los $18,541 millones de aumento en derechos, impuestos y refinanciamiento, entre estos, incremento en los gravámenes de pedreras y negocios de alcohol.

El estado propuso el 20 de noviembre un gasto de $179,493 millones 500,000 pesos, pero quedó en $160,952 millones 247,000 pesos, que es 10% menos y apenas 3% superior al del 2025, que fue de $156,264 millones de pesos.

Y mantiene con vida a organismo de transparencia

La reforma federal que desapareció al INAI y lo adjuntó a la Secretaría de la Función Pública obliga a eliminar los organismos de transparencia local y pasar sus tareas a entes de gobierno.

Esto debió aprobarse desde junio de este año; sin embargo, al Instituto de Transparencia de Nuevo León, el PRI y EL PAN le dieron vida al asignarle presupuesto de $243 millones 473,848 pesos.

Comentarios