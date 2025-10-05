PRI propone talleres obligatorios contra la violencia escolar

Ante el alarmante aumento de riñas estudiantiles dentro y fuera de los planteles educativos del estado, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa de reforma legal que busca hacer obligatoria e incrementar la asistencia de alumnos y docentes a talleres de prevención contra la violencia y el acoso escolar.

La propuesta surge como respuesta inmediata tras el reciente caso donde una alumna fue agredida y dejada inconsciente a las afueras de la Escuela Secundaria Técnica 106 del municipio de Escobedo, un hecho que se suma a múltiples peleas reportadas en el área metropolitana y que a menudo se difunden en redes sociales.

“No podemos permitir que se sigan registrando peleas de jóvenes... Con esta reforma propongo **reforzar la prevención, la atención temprana y la cultura de paz** en los planteles educativos”, enfatizó el legislador.

La reforma plantea modificar el artículo 19 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar. Los puntos clave de la propuesta son:

Aumento de Talleres: Se busca incrementar de dos a tres el número de talleres semestrales de prevención de la violencia, los cuales deberán contar con contenidos específicos para cada nivel educativo.

Obligatoriedad: La asistencia a estos talleres se volvería obligatoria tanto para alumnos como para docentes.

Profesionales Certificados: Los talleres serían impartidos por criminólogos, psicólogos o trabajadores sociales certificados en mediación de conflictos.

Calendarización: Se propone programar estas sesiones al inicio, a mediados y al cierre de cada ciclo escolar.

El Coordinador del PRI describió la medida como “no solo administrativa, sino ética y estructural”, enfocada en una problemática que "vulnera derechos, afecta el desarrollo académico y emocional de los estudiantes y deteriora el tejido social”.

Treviño Cantú subrayó que este es un problema de preocupación nacional, al citar que se estima que más de mil niñas, niños y adolescentes son atendidos en hospitales como consecuencia de agresiones físicas ocurridas en el entorno escolar a nivel nacional.

“Desde el Congreso debe ser primordial garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y en paz para las niñas, niños y adolescentes del estado”, concluyó.

