Heriberto_Trevino_fcd66520d5
Nuevo León

PRI propone talleres obligatorios contra la violencia escolar

El coordinador del PRI en el Congreso Local, Heriberto Treviño, recordó que las escuelas tiene que ser espacios seguros para el desarrollo de los jóvenes

  • 05
  • Octubre
    2025

Ante el alarmante aumento de riñas estudiantiles dentro y fuera de los planteles educativos del estado, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa de reforma legal que busca hacer obligatoria e incrementar la asistencia de alumnos y docentes a talleres de prevención contra la violencia y el acoso escolar.

La propuesta surge como respuesta inmediata tras el reciente caso donde una alumna fue agredida y dejada inconsciente a las afueras de la Escuela Secundaria Técnica 106 del municipio de Escobedo, un hecho que se suma a múltiples peleas reportadas en el área metropolitana y que a menudo se difunden en redes sociales.

“No podemos permitir que se sigan registrando peleas de jóvenes... Con esta reforma propongo **reforzar la prevención, la atención temprana y la cultura de paz** en los planteles educativos”, enfatizó el legislador.

La reforma plantea modificar el artículo 19 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar. Los puntos clave de la propuesta son:

Heriberto Treviño

  • Aumento de Talleres: Se busca incrementar de dos a tres el número de talleres semestrales de prevención de la violencia, los cuales deberán contar con contenidos específicos para cada nivel educativo.
  • Obligatoriedad: La asistencia a estos talleres se volvería obligatoria tanto para alumnos como para docentes.
  • Profesionales Certificados: Los talleres serían impartidos por criminólogos, psicólogos o trabajadores sociales certificados en mediación de conflictos.
  • Calendarización: Se propone programar estas sesiones al inicio, a mediados y al cierre de cada ciclo escolar.

El Coordinador del PRI describió la medida como “no solo administrativa, sino ética y estructural”, enfocada en una problemática que "vulnera derechos, afecta el desarrollo académico y emocional de los estudiantes y deteriora el tejido social”.

Treviño Cantú subrayó que este es un problema de preocupación nacional, al citar que se estima que más de mil niñas, niños y adolescentes son atendidos en hospitales como consecuencia de agresiones físicas ocurridas en el entorno escolar a nivel nacional.

“Desde el Congreso debe ser primordial garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y en paz para las niñas, niños y adolescentes del estado”, concluyó.


