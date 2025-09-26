Profepa investigará responsabilidad sobre osezna enferma

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigará la responsabilidad sobre una posible negligencia ejercida s una pequeña osa negra americana que resguarda en el Zoológico "La Pastora" desde hace dos años.

A través de un comunicado, la dependencia calificó que el estado de salud del ejemplar es "delicado", por lo que médicos veterinarios acudirán hasta el lugar para diagnosticar y decidir cuál es la mejor opción.

Además constató que realizarán una visita de inspección para revisar que las condiciones del ejemplar se encuentren en regla y su estado clínico sea apegado a lo informado por los especialistas del lugar.

'La Profepa está ahí': Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Profepa es la encargada de informar sobre la situación vivida por la ozesna en Nuevo León.

"La Profepa está ahí y también que informe la Profepa".

Hace unos días, la mandataria mencionó que la jurisdicción en temas de cuestión animal recae en el Gobierno del Estado, por lo que la administración federal solo puede aplicar leyes o reformas para proteger la integridad de cualquier animal.

