Afecta a visitantes el cierre temporal del Zoológico La Pastora

Visitantes de La Pastora tuvieron que cambiar sus planes de este fin de semana debido a la clausura temporal del Zoológico, a pesar de haber viajado desde temprano solo para visitar a los animales.

Y es que van pocos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara este reciento de animales a causa del descuido en la salud de una osezna, ejemplar de la especie oso negro, endémico de la región.

El Horizonte acudió este domingo a la entrada de La Pastora, donde se pudo constatar la gran cantidad de personas que, sin tener conocimiento de este cierre, terminaban regresando a sus vehículos para buscar un nuevo plan de fin de semana.

“Si veníamos de Monclova, pues veníamos a la Pastora y no, no sabía, o sea, no sabíamos, pues es mi familia, mi esposa y mis dos hijos, pero ya los niños”, comentó Pedro Damián Estrada Montalvo.

“Sí está mal, sí está mal, porque pues uno viene a distraerse, ¿verdad?, pero pues ya se tiene uno que regresar ahí todo agüitadillo; los niños que venían a ver los animales, sí, a ver, los animales ya no se pueden, sí, se me hacía raro que no hubiera tanta gente”, agregó Jorge Gutiérrez.

Asimismo, hubo familias completas que acudieron desde muy temprana hora para volver a visitar este icónico zoológico, pero al final los sorprendió la clausura, ya que no estaban enterados.

“Este niño que quiere conocer y allá hemos venido, pues otra vez que quiere venir a ver qué quieres venir a ver, los leones.

“Era lo que les estaba diciendo, entonces digo, vamos a llegar a ver qué onda; si no, pues vamos a otro parque, pues imagina, imagínese que abrimos en Saltillo y nos damos cuenta de que está clausurado, como dice usted, pues el gasto de octubre”, dijo Emmanuel Oyervides Sánchez.

“Mi hermano y mi novia querían ver los animales, como habíamos venido por hace mucho tiempo, hace como cinco años, y pues queríamos venir de nuevo para ver si tenían nuevos animales o así”, comentó Gerardo Oyervides Martínez.

A quienes, si ingresaron, la administración de La Pastora les informó que solo se podía hacer uso del espacio comercial o los jardines que se encuentran antes de llegar a la entrada del zoológico.

“Que no estaban habilitados los animales, que solo la mente en la entrada principal. Nada más. Entramos y salimos rápidamente aquí a los baños y ya rápido, porque vamos a cambiar el plan de semana.

“No sabíamos. Nosotros no, nomás no nos dejamos venir y ya está llegando. Pues nos dijo la señora que no había acceso a los animalitos”, señaló Victor Beltrán.

Comentarios