Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_05_at_6_52_45_PM_9801f53960
Nuevo León

Afecta a visitantes el cierre temporal del Zoológico La Pastora

Visitantes llegaron desde temprano al zoológico sin saber que estaba clausurado por la Profepa tras detectar maltrato a una osezna endémico de la región

  • 05
  • Octubre
    2025

Visitantes de La Pastora tuvieron que cambiar sus planes de este fin de semana debido a la clausura temporal del Zoológico, a pesar de haber viajado desde temprano solo para visitar a los animales.

Y es que van pocos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara este reciento de animales a causa del descuido en la salud de una osezna, ejemplar de la especie oso negro, endémico de la región.

El Horizonte acudió este domingo a la entrada de La Pastora, donde se pudo constatar la gran cantidad de personas que, sin tener conocimiento de este cierre, terminaban regresando a sus vehículos para buscar un nuevo plan de fin de semana. 

WhatsApp Image 2025-10-05 at 6.52.44 PM (2).jpeg

“Si veníamos de Monclova, pues veníamos a la Pastora y no, no sabía, o sea, no sabíamos, pues es mi familia, mi esposa y mis dos hijos, pero ya los niños”, comentó Pedro Damián Estrada Montalvo.

“Sí está mal, sí está mal, porque pues uno viene a distraerse, ¿verdad?, pero pues ya se tiene uno que regresar ahí todo agüitadillo; los niños que venían a ver los animales, sí, a ver, los animales ya no se pueden, sí, se me hacía raro que no hubiera tanta gente”, agregó Jorge Gutiérrez.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 6.52.45 PM (1).jpeg

Asimismo, hubo familias completas que acudieron desde muy temprana hora para volver a visitar este icónico zoológico, pero al final los sorprendió la clausura, ya que no estaban enterados.

“Este niño que quiere conocer y allá hemos venido, pues otra vez que quiere venir a ver qué quieres venir a ver, los leones.

“Era lo que les estaba diciendo, entonces digo, vamos a llegar a ver qué onda; si no, pues vamos a otro parque, pues imagina, imagínese que abrimos en Saltillo y nos damos cuenta de que está clausurado, como dice usted, pues el gasto de octubre”, dijo Emmanuel Oyervides Sánchez.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 6.52.44 PM (1).jpeg

“Mi hermano y mi novia querían ver los animales, como habíamos venido por hace mucho tiempo, hace como cinco años, y pues queríamos venir de nuevo para ver si tenían nuevos animales o así”, comentó Gerardo Oyervides Martínez.

A quienes, si ingresaron, la administración de La Pastora les informó que solo se podía hacer uso del espacio comercial o los jardines que se encuentran antes de llegar a la entrada del zoológico.

“Que no estaban habilitados los animales, que solo la mente en la entrada principal. Nada más. Entramos y salimos rápidamente aquí a los baños y ya rápido, porque vamos a cambiar el plan de semana.

“No sabíamos. Nosotros no, nomás no nos dejamos venir y ya está llegando. Pues nos dijo la señora que no había acceso a los animalitos”, señaló Victor Beltrán.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_06_at_2_08_35_AM_5f7fa0f287
Vecinos exigen peritaje tras deslave que causó muerte de bebé
Whats_App_Image_2025_10_05_at_6_52_45_PM_9801f53960
Pide PAN invertir más en La Pastora para mejoras en el zoológico
Whats_App_Image_2025_10_05_at_10_51_57_PM_bfc829e5fb
Fomenta Guadalupe la tenencia responsable de mascotas
publicidad

Últimas Noticias

extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
Whats_App_Image_2025_10_06_at_12_43_32_AM_8a9845f8c0
Rayados sale vivo de Tijuana: empata y es tercer lugar general
finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×