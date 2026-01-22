Podcast
Nuevo León

Acepta Zinc Nacional medidas de Profepa tras evaluación ambiental

De acuerdo con un comunicado de Zinc Nacional, los estudios incluyeron revisiones de calidad del aire, agua y suelo, con autoridades ambientales

La empresa Zinc Nacional aceptó aplicar una serie de medidas correctivas y acciones de remediación ambiental que le interpuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de varios meses de evaluaciones técnicas en su planta ubicada en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con un comunicado de Zinc Nacional, los estudios incluyeron revisiones de calidad del aire, agua y suelo, con la participación de autoridades ambientales, especialistas independientes y laboratorios certificados.

Ante esto, la Profepa, además de imponerles una multa de $83.2 millones de pesos, les interpuso medidas como el continuar con la reubicación de los procesos industriales más contaminantes de la empresa como la recepción de polvos, el peletizado, el proceso Waelz y la calcinación, a una nueva planta fuera de la zona habitacional del Área Metropolitana de Monterrey.

Zinc Nacional

Así mismo, la empresa también debe de restaurar y hacer un plan de conservación ambiental dentro del predio actual, con la destinación de más de cinco hectáreas para reforestación, conservación de flora y fauna y reinserción de especies nativas, además de la creación de un área voluntaria de conservación de cuatro hectáreas que será registrada ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En materia de control y prevención de daños ambientales, se prevé la implementación de un sistema de monitoreo continuo de emisiones contaminantes, con mediciones periódicas de partículas finas, metales pesados y otros compuestos, a cargo de laboratorios nacionales acreditados.

A esto se suman obras de infraestructura como la construcción de naves industriales cerradas, pavimentación de caminos internos y una fosa de captación de agua pluvial, con el objetivo de reducir la dispersión de contaminantes y mejorar el manejo del agua.


