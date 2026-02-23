Concluye participación experto en operativo por cocodrilo

Este martes concluye la participación del especialista César Norberto Cedillo Leal, experto en manejo de interacciones humano–cocodrilo, quien colaboró en la captura del ejemplar localizado en la presa Palo Blanco y en los trabajos de monitoreo posteriores en el municipio de Ramos Arizpe.

Coordinan operativo interinstitucional en presa Palo Blanco

Cedillo Leal, quien desde 2010 trabaja en distintas regiones del país como Tamaulipas y Campeche, apoyó técnicamente el operativo coordinado entre el Municipio de Ramos Arizpe, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Museo del Desierto.

Capturan cocodrilo de pantano en monitoreo nocturno

La captura se logró durante un monitoreo nocturno, modalidad habitual en este tipo de intervenciones, cuando se confirmó la presencia de al menos dos ejemplares en el embalse.

En el operativo se aseguró un macho juvenil de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), especie que no se distribuye de manera natural en Coahuila, por lo que autoridades presumen que fue liberado de manera irregular por particulares.

Profepa mantiene ejemplar bajo resguardo

El ejemplar quedó bajo resguardo de Profepa y fue depositado en el Museo del Desierto para su vigilancia y evaluación médica, en tanto se determina su destino final conforme a la normatividad ambiental vigente.

Autoridades municipales informaron que, antes del retiro del especialista, se realizará una reunión de evaluación para revisar los resultados finales del operativo, destacando la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales para priorizar la seguridad de la población y el manejo adecuado de la fauna silvestre.

