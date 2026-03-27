Propone Srio. De Gobierno hasta 14 años de cárcel por extorsiones

Tras una reunión con integrantes de cámaras empresariales en lo que se hicieron señalamientos de presuntos abusos de autoridad, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, anunció la presentación de una iniciativa para endurecer sanciones penales y administrativas contra servidores públicos.

También se formalizó la instalación de una mesa permanente de coordinación interinstitucional, así como atención “en vivo” por parte de la jefa de la oficina del gobernador, Mariela Saldívar.

Presentan iniciativa para endurecer sanciones

Flores fue personalmente al Congreso local a presentar reformas que contemplan elevar hasta 9 años de prisión el delito de abuso de autoridad, duplicar las multas vigentes y establecer sanciones de destitución e inhabilitación por el mismo periodo.

En el caso de cohecho, se propone aumentar las penas hasta 14 años de cárcel y hasta 21 años en caso de reincidencia.

Mesa interinstitucional como primer acuerdo

La iniciativa surge como primer acuerdo de una mesa de trabajo instalada en Palacio de Gobierno, en la que participan autoridades estatales, federales y municipales, junto con representantes de cámaras empresariales.

“Tuvimos una reunión ahorita en Palacio de Gobierno con cámaras empresariales y ellos dicen que existen estos abusos, sobre todo de parte de tránsitos municipales como bien sabemos, pero no vamos a ponernos a ver si es una autoridad municipal, federal o estatal. “Nosotros hicimos esta mesa donde acudieron funcionarios municipales, federales y estatales y empezamos a tomar acuerdos, uno de ellos fue presentar esta iniciativa y otro acuerdo fue dejar esta mesa permanentemente abierta”, indicó.

Señalamientos por abusos de tránsito

Flores Serna reconoció que durante el encuentro se expusieron casos concretos de abusos, particularmente relacionados con elementos de tránsito municipales, una problemática que ha sido recurrente en el área metropolitana.

“Hay denuncias claras del sector privado, no vamos a entrar en competencias de si es autoridad municipal, estatal o federal; el objetivo es cerrar filas y actuar”, señaló.

Estrategia incluye atención directa y seguimiento

Como parte de la estrategia, el gobierno estatal acordó mantener una mesa permanente con reuniones mensuales, además de crear un mecanismo de atención directa encabezado por Saldívar, que dará seguimiento a denuncias en tiempo real.

El funcionario subrayó que la instrucción del gobernador Samuel García es atender de inmediato estos casos, al considerar que los abusos afectan la competitividad y el clima de negocios en la entidad.

“Somos los más interesados en que esto no ocurra, no podemos permitir abusos ni dejar estos temas en el aire; vamos a entrar de lleno”, afirmó.

Buscan mayor control y rendición de cuentas

El funcionario dijo que esto representa un intento del gobierno estatal por alinear a los distintos órdenes de gobierno bajo un esquema de mayor control y rendición de cuentas, en un contexto donde el sector privado ha incrementado la presión por certeza jurídica y menor discrecionalidad en la actuación de autoridades.

De aprobarse, el endurecimiento de sanciones colocaría a Nuevo León entre las entidades con marcos más estrictos contra la corrupción operativa, en especial en delitos vinculados al ejercicio cotidiano del poder público.

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