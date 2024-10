Propone Samuel otra comida con los 42 diputados

Luego de que el viernes pasado solo acudieran diputados de Movimiento Ciudadano y Morena con el gobernador Samuel García, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, confirmó que se les hará otra invitación a los 42 diputados para este jueves o viernes.

Para evitar que los diputados falten debido a que tienen sesión, el gobernador dijo que la comida para iniciar diálogo sería alguno de estos dos días que es cuando los diputados no tienen actividades legislativas en el Congreso.

“Voy a hacer una invitación, que el gobernador me pidió hacerla pública, a una comida este jueves o viernes, para que no haya problemas de que va a haber sesión y no se les complique, el día jueves o viernes se les precisará con anticipación.

“Están invitados a una comida en Palacio de Gobierno en la cual se hará el inicio de una nueva relación, el inicio de un nuevo diálogo, de puentes para construir en Nuevo León” dijo el Secretario de Gobierno.

Asimismo, el funcionario estatal dijo que los 42 diputados también estarían invitados al informe que el gobernador hará el próximo 27 de octubre.

