Proponen 15 años de prisión por cohabitación forzada de menores

La iniciativa presentada por Claudia Caballero contempla penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa

  • 15
  • Septiembre
    2025

La diputada local del PAN, Claudia Caballero, presentó una reforma al Código Penal para sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años.

La cohabitación forzada es cuando se obliga o presiona a una persona menor de 18 años, o que no tiene capacidad para comprender o resistirse, a vivir en pareja como si estuviera casada, ya sea con otro menor o con un adulto, aunque no exista un matrimonio formal. 

“Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”, dijo la diputada citando la propuesta.

La iniciativa contempla penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa. 

Además, prevé un aumento de hasta la mitad de la pena en caso de que la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

“A pesar de lo establecido en los diferentes instrumentos internacionales y en nuestras Constituciones, en nuestros días aún existen prácticas, usos y costumbres que vulneran a nuestras niñas y adolescentes al ver interrumpida y violentada su infancia, tal es el caso de los matrimonios infantiles, los cuales, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se entienden como ‘todo matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño', los cuales amenazan la vida, el bienestar y el futuro de las niñas de todo el mundo”, agregó.


