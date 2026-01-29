Podcast
Nuevo León

Proponen censo del arbolado urbano en Nuevo León

La iniciativa, presentada en el Congreso del Estado, busca controlar y medir la siembra de árboles, así como analizar su evolución

  • 29
  • Enero
    2026

Para tener un control sobre cuántos árboles para sembrar en la entidad se adquieren por parte del gobierno, el senador Waldo Fernández junto a la diputada local del Partido Verde, Claudia Chapa, presentaron una iniciativa para hacer un censo del arbolado urbano de Nuevo León. 

La iniciativa se presentó en el Congreso del Estado, donde puntualizaron que este censo ayudaría a tener una mejor transparencia. 

“Aquí la intención es que no solo se siembren árboles, sino que se haga con criterio y sobre todo con control, ya que comúnmente la siembra de árboles y plantas es de carácter cualitativo, y ahora lo que queremos es saber dónde está cada árbol. Es un tema de responsabilidad ambiental y de transparencia.   

“Esta propuesta además la hacemos extensiva a los municipios, y que exista un mejor control de árboles plantados, que sepamos cuántos se siembran y que no quede duda en que se invierte el recurso”, dijo Claudia Chapa. 

Por su parte, el senador Waldo Fernández indicó que también serviría para que haya un análisis de cómo se recibieron los árboles y cómo va evolucionando el crecimiento de los árboles. 

“Lo que no se puede contar, no se puede medir y es muy importante esta iniciativa que se presenta porque hay que recordar que hay impuestos verdes en Nuevo León, que la anterior legislatura votó, y parte del destino de estos impuestos verdes tiene que ver con medidas paliativas en el tema ecológico y medidas de su rentabilidad, y entonces lo que presenta la diputada Claudia Chapa, de manera acertada y muy inteligentemente, y con mucho gusto me sumo a la iniciativa. 

“Con esta pues vamos a dónde están los árboles, como están y bajo qué condiciones porque insisto todo dinero que se gasta del erario público tiene que tener un destino y tiene que tener un rendimiento y un resultado”, dijo Waldo Fernández. 

En el evento también estuvo presente el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Edgar Salvatierra, quien apoyó la iniciativa.


