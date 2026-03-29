Proponen descuento del refrendo a adultos mayores

El diputado local del PAN, José Luis Santos Martínez, presentó una reforma para otorgar un descuento en el pago del refrendo vehicular a personas adultas mayores en Nuevo León.

La propuesta contempla la adición de un Artículo 32 Bis I a la Ley del Instituto de Control Vehicular del Estado, con el objetivo de establecer un beneficio económico dirigido a este sector de la población.

"Las personas adultas mayores de 60 años que sean propietarias de vehículos registrados en el Estado recibirán de manera anual un descuento de por lo menos el 20% en el pago del refrendo, aunado a cualquier otro descuento existente a la fecha del pago".

De acuerdo con lo expuesto, la medida busca reducir el impacto económico que representa este pago para quienes dependen de un vehículo como medio de transporte cotidiano.

"Estamos presentando iniciativa el día de hoy para hacer una modificación en la ley y que se otorgue el 20% de descuento en el refrendo en un solo vehículo para los adultos mayores. Nuestros adultos mayores muchas veces batallan para tener un vehículo, entonces estamos buscando que la ley les otorgue el 20% de descuento en el refrendo a los adultos mayores a fin de que no se vean afectados en su economía", indicó.

"Esto sería para el adulto, esto sería en todo Nuevo León y sería un beneficio para nuestros adultos mayores", agregó José Luis Santos.

El legislador señaló que la iniciativa responde a las condiciones económicas que enfrentan muchas personas mayores, particularmente aquellas que cuentan con ingresos limitados.

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