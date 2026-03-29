Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_jose_luis_santos_martinez_00f65d3393
Nuevo León

Proponen descuento del refrendo a adultos mayores

La propuesta del diputado José Luis Santos Martínez tiene como objetivo el establecer un beneficio económico dirigido a este sector de la población

  • 29
  • Marzo
    2026

El diputado local del PAN, José Luis Santos Martínez, presentó una reforma para otorgar un descuento en el pago del refrendo vehicular a personas adultas mayores en Nuevo León.

La propuesta contempla la adición de un Artículo 32 Bis I a la Ley del Instituto de Control Vehicular del Estado, con el objetivo de establecer un beneficio económico dirigido a este sector de la población.

"Las personas adultas mayores de 60 años que sean propietarias de vehículos registrados en el Estado recibirán de manera anual un descuento de por lo menos el 20% en el pago del refrendo, aunado a cualquier otro descuento existente a la fecha del pago".

De acuerdo con lo expuesto, la medida busca reducir el impacto económico que representa este pago para quienes dependen de un vehículo como medio de transporte cotidiano.

nl-jose-luis-santos.jpeg

"Estamos presentando iniciativa el día de hoy para hacer una modificación en la ley y que se otorgue el 20% de descuento en el refrendo en un solo vehículo para los adultos mayores. Nuestros adultos mayores muchas veces batallan para tener un vehículo, entonces estamos buscando que la ley les otorgue el 20% de descuento en el refrendo a los adultos mayores a fin de que no se vean afectados en su economía", indicó.

"Esto sería para el adulto, esto sería en todo Nuevo León y sería un beneficio para nuestros adultos mayores", agregó José Luis Santos.

El legislador señaló que la iniciativa responde a las condiciones económicas que enfrentan muchas personas mayores, particularmente aquellas que cuentan con ingresos limitados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_7_8b5f16b3e6
Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL
EH_CONTEXTO_20_e5e0c1a8d8
Hoteles de Reynosa lanzan descuentos por Semana Santa
IMG_9641_f67d83227c
Impulsa Samuel García turismo local con ‘Arráncate Nuevo León’
publicidad

Últimas Noticias

monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
INFO_7_UNA_FOTO_7_8b5f16b3e6
Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL
busca_autonomia_farmaceutica_revision_tmec_1aa7f827a3
México busca autonomía en farmacéutica ante revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×