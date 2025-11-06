Cerrar X
Nuevo León

Protestan con ataúdes en casa de directivo de seguros

Los afectados, liderados por el asesor jurídico Candelario Maldonado, acusan a las aseguradoras de no hacerse responsables en el pago de reparación de daños

  • 06
  • Noviembre
    2025

La indignación de medio centenar de afectados por presuntos incumplimientos de pago de compañías aseguradoras escaló este jueves, cuando un grupo de manifestantes llegó con ataúdes y música a la colonia Cumbres San Agustín, donde reside un directivo de la compañía Primero Seguros.

Los manifestantes protestaron por la muerte de familiares en accidentes cuyos pagos de póliza han sido denegados o demorados.

La protesta de este jueves sigue a una manifestación realizada este martes, donde el mismo grupo de ciudadanos paralizó por cuatro horas la Avenida Constitución con ataúdes y coronas.

Los afectados, liderados por el asesor jurídico Candelario Maldonado, acusan a las aseguradoras de no hacerse responsables en el pago de reparación de daños y en la atención debida, a pesar de contar con pólizas actualizadas.

Con pancartas en mano, los inconformes exigieron una reparación integral y justicia.

“Hoy les toca hacer empáticos con los clientes del despacho. Que viniéramos a casa de los directores de la compañía se seguros. Aquí estamos afuera a ver si salen”, declaró el abogado Candelario Maldonado.

La inusual protesta, con la presencia de ataúdes, tomó por sorpresa a los residentes de la exclusiva colonia. Maldonado señaló que las familias seguirán manifestándose hasta obtener una reparación integral y la dignidad que exigen.

“Las compañías de seguros que son las responsables de hacerse cargo. Te den la espalda y te estén pidiendo trámite y trámites... No exigimos dinero, es una reparación integral, exigimos dignidad, es un grito a la justicia, a la empatía a solidarizarse con ellos”, aseveró, criticando el contraste entre los patrocinios de las aseguradoras al Mundial y la falta de respuesta a sus clientes.

“Las compañías de seguros traen patrocinios para el Mundial. Ahí viene el Mundial, la gente está muy molesta”, puntualizó el litigante.


