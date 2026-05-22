Protestan por falta de medicamentos y atención médica en ISSSTE

Derechohabientes del ISSSTE se manifestaron este jueves en Saltillo para denunciar falta de medicamentos, escasez de atención médica y restricciones en la entrega de fichas para surtir tratamientos, principalmente a pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas.

Los inconformes señalaron que diariamente únicamente se entregan 16 fichas para atención, pese a que decenas de personas acuden desde la madrugada en busca de medicamentos y recetas médicas.

Guadalupe González, una de las derechohabientes afectadas, acusó que muchas personas llevan días e incluso meses intentando surtir tratamientos sin obtener respuesta, mientras que la dirección del hospital no ha dado una solución clara a la problemática.

Explicó que entre las principales afectaciones se encuentran pacientes con diabetes e hipertensión que requieren medicamentos permanentes y no pueden suspender sus tratamientos.

Los manifestantes denunciaron además presuntas actitudes de indiferencia y malos tratos por parte del personal administrativo, así como la falta de médicos suficientes para atender la demanda de pacientes.

Otra de las afectadas, Adela López, relató que llegó al hospital alrededor de las 5:30 de la mañana y aun así no alcanzó ficha para surtir su receta de insulina, medicamento que afirmó debe comprar por cuenta propia debido a la falta de atención.

Indicó que cada frasco de insulina tiene un costo aproximado superior a los mil pesos, gasto que ha tenido que absorber mientras logra conseguir atención médica dentro del instituto.

Los derechohabientes aseguraron que las citas médicas vía internet y telefónicas permanecen saturadas, situación que complica todavía más el acceso a consultas y surtimiento de medicamentos.

Además, reclamaron que muchos adultos mayores deben acudir repetidamente al hospital pese a sus condiciones de salud, sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades del ISSSTE.

Los inconformes exigieron mayor personal médico, abastecimiento de medicamentos y atención inmediata para pacientes que dependen de tratamientos permanentes para controlar enfermedades crónicas.

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