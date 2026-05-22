Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_7526_0f9801db0c
Coahuila

Protestan por falta de medicamentos y atención médica en ISSSTE

Entre los principales afectados están personas con diabetes e hipertensión que requieren medicamentos permanentes y no pueden suspender sus tratamientos.

  • 22
  • Mayo
    2026

Derechohabientes del ISSSTE se manifestaron este jueves en Saltillo para denunciar falta de medicamentos, escasez de atención médica y restricciones en la entrega de fichas para surtir tratamientos, principalmente a pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas.

Los inconformes señalaron que diariamente únicamente se entregan 16 fichas para atención, pese a que decenas de personas acuden desde la madrugada en busca de medicamentos y recetas médicas.

Guadalupe González, una de las derechohabientes afectadas, acusó que muchas personas llevan días e incluso meses intentando surtir tratamientos sin obtener respuesta, mientras que la dirección del hospital no ha dado una solución clara a la problemática.

IMG_7547.jpeg

Explicó que entre las principales afectaciones se encuentran pacientes con diabetes e hipertensión que requieren medicamentos permanentes y no pueden suspender sus tratamientos.

Los manifestantes denunciaron además presuntas actitudes de indiferencia y malos tratos por parte del personal administrativo, así como la falta de médicos suficientes para atender la demanda de pacientes.

Otra de las afectadas, Adela López, relató que llegó al hospital alrededor de las 5:30 de la mañana y aun así no alcanzó ficha para surtir su receta de insulina, medicamento que afirmó debe comprar por cuenta propia debido a la falta de atención.

IMG_7553.jpeg

Indicó que cada frasco de insulina tiene un costo aproximado superior a los mil pesos, gasto que ha tenido que absorber mientras logra conseguir atención médica dentro del instituto.

Los derechohabientes aseguraron que las citas médicas vía internet y telefónicas permanecen saturadas, situación que complica todavía más el acceso a consultas y surtimiento de medicamentos.

Además, reclamaron que muchos adultos mayores deben acudir repetidamente al hospital pese a sus condiciones de salud, sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades del ISSSTE.

IMG_7554.jpeg

Los inconformes exigieron mayor personal médico, abastecimiento de medicamentos y atención inmediata para pacientes que dependen de tratamientos permanentes para controlar enfermedades crónicas. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_23_at_10_43_31_AM_f9bfd0a462
Juárez arranca Semana Nacional de Salud Pública rumbo al mundial
AP_26142543037318_a6307588ea
Respaldan a Raúl Castro tras orden de captura de EUA
Captura_2026_cf4c211e11
COEPRIS alerta por venta ilegal de medicamentos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26143827285102_055c783964
Sospechoso muere tras tiroteo afuera de la Casa Blanca
semar_aseguro_mas_de_48_mil_toneladas_de_estupefacientes_en_2023_fd43bdc2c7
Semar repele agresión armada contra marinos en Sinaloa
Whats_App_Image_2026_05_23_at_5_32_41_PM_4de66ded64
Fallece persona electrocutada en zona inundada de Matamoros
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×