Nuevo León

Protestan en favor de reforma de paridad para gubernatura

Varias mujeres protestan en Monterrey a favor de reforma de paridad que obligaría a partidos a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027

  • 22
  • Septiembre
    2025

Un grupo de mujeres protestó en el centro de Monterrey en favor de la reforma de paridad, la cual haría que en el 2027 los partidos solo pudieran postular mujeres a la gubernatura.

La manifestación comenzó en la calle Zaragoza, donde por unos minutos cerraron esta avenida mientras se manifestaban y gritaban consignas.

“Si tenemos una presidenta mujer, ¿por qué no una gobernadora?”, se escuchaba gritar a las mujeres.

Posterior al cierre de la calle, las mujeres avanzaron hasta el frente del Congreso del Estado, donde continuaron con la protesta.

“Mujeres unidas jamás serán vencidas”, gritaban las mujeres.

Desde hace más de tres semanas entró en debate una reforma presentada ante el Instituto Estatal Electoral en donde, para garantizar la paridad en las elecciones, se obligaría a los partidos a postular solo mujeres a la gubernatura y a alcaldías donde nunca haya gobernado una mujer.


