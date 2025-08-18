Cerrar X
Vecinos protestan por apagón en colonia de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, informó que el corte de energía no solo afectó a colonias como la Eulalio Gutiérrez , sino también en zona rural

  • 18
  • Agosto
    2025

Alrededor de 20 vecinos se manifestaron la mañana de este lunes en el bulevar Manuel Acuña de Ramos Arizpe para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el restablecimiento del servicio de energía, interrumpido desde el sábado debido a las lluvias y fuertes vientos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el corte de energía no solo afectó a colonias como la Eulalio Gutiérrez , sino también a diversas congregaciones de la zona rural como Paredón. 

Explicó que la falta de luz dejó incomunicados a cientos de ciudadanos, pues tampoco hubo señal de telefonía celular al depender del suministro eléctrico.

“Ya tenemos tres días de no tener luz. Los semáforos también resultaron dañados, al menos tres quedaron fuera de servicio por cortos eléctricos, pero ya se repararon este fin de semana. Entiendo la molestia de la gente, pero es importante aclarar que la CFE es un organismo federal; nosotros solo somos intermediarios entre la comisión y la ciudadanía”, expresó el edil.

El alcalde añadió que su administración ha mantenido comunicación con personal de la CFE, incluido el superintendente Roberto Vázquez, para acelerar los trabajos. 

“A veces llegamos primero que la CFE para detectar los problemas, pero al final son ellos quienes tienen la responsabilidad directa. Hemos tocado puertas y seguiremos insistiendo para que no vuelva a ocurrir una situación similar”, sostuvo.

Por su parte la CFE envió una cuadrilla de trabajadores poco después de iniciada la manifestación y comenzó a atender los reportes. 

Los afectados señalaron que, aunque reconocen las afectaciones provocadas por el mal clima, la tardanza en el restablecimiento del servicio generó inconformidad entre las familias que permanecieron tres días sin energía.

Con las reparaciones en marcha, el personal de la para estatal les informó a los manifestantes que el servicio se normalizará de manera gradual en los sectores que presentan afectaciónes.

