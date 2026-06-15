¡Prueba superada! Nuevo León vuelve a ser mundialista

Cuarenta años después de albergar un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Nuevo León volvió a colocarse en el escenario mundialista y lo hizo con un balance positivo en materia de seguridad, movilidad y organización durante el encuentro entre Suecia y Túnez disputado la noche del domingo en el provisionalmente denominado Estadio Monterrey.

La entidad no recibía un partido mundialista desde el 21 de junio de 1986, cuando Alemania eliminó a México en el Estadio Universitario. Ahora, con una nueva edición del torneo en marcha, Monterrey volvió a ser protagonista del evento deportivo más importante del planeta.

Operativo especial arrancó desde la madrugada

Aunque el partido comenzó a las 20:00 horas, los preparativos iniciaron desde las primeras horas del día con un despliegue de al menos 500 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Además, se activó la estrategia denominada Milla FIFA, diseñada para privilegiar la movilidad peatonal sobre la circulación vehicular en los alrededores del estadio.

El esquema contempla restricciones al tránsito de automóviles —excepto para residentes acreditados— durante 12 horas antes y tres horas después de cada encuentro, dentro de un radio de 1.2 kilómetros alrededor del inmueble.

Las autoridades consideraron que la aplicación de este modelo fue clave para garantizar un flujo ordenado de aficionados y evitar complicaciones mayores durante la jornada.

La movilidad respondió y no hubo incidentes mayores

Gracias a la planeación previa y a que el partido se celebró en domingo, la primera experiencia mundialista de Monterrey transcurrió sin reportes relevantes de seguridad.

El desarrollo del encuentro permitió enviar un mensaje positivo sobre la capacidad de la ciudad para organizar eventos de talla internacional con miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Las únicas molestias reportadas por algunos aficionados estuvieron relacionadas con las largas filas para ingresar al estadio, ya que las puertas fueron abiertas hasta las 17:00 horas, pese a que numerosos asistentes llegaron con varias horas de anticipación.

El color mundialista tomó las calles de Monterrey

Más allá de la logística, la jornada estuvo marcada por el ambiente festivo que generaron las aficiones de Suecia, Túnez y México.

Los colores azul y amarillo de los seguidores suecos, el rojo de los tunecinos y el verde, blanco y rojo de los aficionados mexicanos dominaron tanto la Milla FIFA como el Parque del Agua, donde se instalaron espacios de convivencia con alimentos, bebidas y actividades recreativas.

El gobernador Samuel García acudió al Parque del Agua durante la tarde para convivir con los visitantes y sumarse al ambiente previo al encuentro.

"Vamos con los suecos a bailar, va a haber de todo: carnita, cerveza y mucho más", expresó el mandatario estatal.

Aficionados extranjeros destacan la hospitalidad regia

Desde horas antes del partido, cientos de seguidores suecos se concentraron en distintos puntos de la ciudad para disfrutar la experiencia mundialista.

Muchos de ellos destacaron la amabilidad de los regiomontanos y la belleza natural del entorno montañoso que caracteriza a la zona metropolitana.

"Es muy agradable la ciudad. La gente es muy amable y nos da la bienvenida. Todo el mundo es muy amable, incluso si no llevo la camiseta", comentó una aficionada sueca.

Las montañas que rodean Monterrey también se convirtieron en uno de los principales atractivos para los visitantes extranjeros, quienes aprovecharon para tomar fotografías y compartir su experiencia en redes sociales.

La Milla FIFA operó conforme a lo previsto

Durante un recorrido realizado por El Horizonte en la zona del estadio se constató que desde las 13:00 horas ya estaban instalados los filtros y operativos de tránsito sobre avenidas clave como Eloy Cavazos.

El acceso al perímetro de seguridad estuvo limitado a aficionados con boleto y residentes previamente identificados de colonias como Tolteca, Hacienda, Alameda de la Hacienda y La Quinta.

Mientras tanto, agentes de vialidad orientaron a los automovilistas para utilizar rutas alternas y evitar la zona restringida.

Las afectaciones temporales al tránsito incluyeron avenidas como Pablo Livas, Exposición, Benito Juárez, Las Torres, además de la calle 5 de Mayo y el cruce de Eloy Cavazos con Pablo Livas.

Monterrey se alista para los siguientes partidos

Tras la conclusión del encuentro entre Suecia y Túnez, la circulación vehicular fue restablecida gradualmente y regresó a la normalidad aproximadamente cuatro horas después del silbatazo final.

Con esta primera prueba superada, Nuevo León fortalece su imagen como una de las sedes mejor preparadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las autoridades esperan replicar el mismo esquema operativo en los próximos partidos programados en Monterrey, con el objetivo de mantener altos estándares de seguridad, movilidad y atención a los miles de aficionados que seguirán llegando a la ciudad durante el torneo.

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