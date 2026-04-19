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Gana bronce Yareli Acevedo en la Copa del Mundo de ciclismo

La ciclista volvió a destacar en la escena internacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de omnium durante la Copa del Mundo de Ciclismo

  • 19
  • Abril
    2026

La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a destacar en la escena internacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de omnium durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista celebrada en Hong Kong.

Con un total de 126 puntos, la pedalista nacional aseguró su lugar en el podio, solo por detrás de la japonesa Tsuyaka Uchino, quien se llevó el oro con 133 unidades, y la danesa Amalie Dideriksen, que obtuvo la plata con 129.

El resultado reafirma el gran momento de Acevedo, quien se ha convertido en una constante en los podios internacionales.

Apenas hace poco más de un mes, la mexicana conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación durante la etapa disputada en Perth, Australia.

Su rendimiento la consolida como una de las mejores especialistas del ciclismo de pista a nivel mundial, compitiendo frente a potencias como Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos y China.

Yareli Acevedo

Un año clave rumbo a Los Ángeles 2028

A sus 24 años, la originaria de la Ciudad de México apunta a convertirse en una de las principales cartas de México rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre sus próximos objetivos destacan competencias como el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista y los Juegos Centroamericanos, donde buscará mantener su racha de éxitos y defender su lugar entre la élite.

La Copa del Mundo en Hong Kong reunió a los mejores exponentes del ciclismo de pista durante tres días de competencia, en los que se disputaron un total de 14 pruebas, consolidándose como una de las citas más exigentes del calendario internacional.


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