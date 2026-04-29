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Nuevo León

Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García

Junto a integrantes de su gabinete, encabezó la primera prueba; se llevó a cabo al interior de las instalaciones de los talleres en Miguel Alemán

  • 29
  • Abril
    2026

La nueva era en movilidad para Nuevo León arrancó con las primeras pruebas dinámicas del monorriel más largo de Latinoamérica, que dará vida a las líneas 4 y 6 del Metro.

El gobernador Samuel García encabezó este recorrido histórico, supervisando una de las obras insignia de su administración que promete transformar la conectividad en la entidad.

Acompañado por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, el mandatario abordó una de las unidades en la estación Talleres de la Línea 6, ubicada en la avenida Miguel Alemán

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Arrancan pruebas del monorriel

Durante su mensaje, García fue enfático al señalar que su administración está corrigiendo años de políticas públicas que priorizaron el uso del automóvil sobre el transporte masivo.

"Hoy les quiero decir que eso es una ciudad de primer mundo, una ciudad que puede mover a la gente en metro y que puede llegar al aeropuerto en metro y eso es Nuevo León, es primer lugar en todo”, indicó el mandatario estatal.

"Por años nos retrasamos, es cierto, pero ahí recuperamos el paso y lo que hoy queremos dejar como legado es que vamos a duplicar el Metro con el único fin de que nunca más pare", enfatizó.

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Proyecto estratégico para la entidad

El Ejecutivo agregó que la expansión del sistema representa un desafío sin precedentes, derivado de su complejidad técnica y de la coordinación entre autoridades, el sector privado y la fuerza laboral.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobierno federal y de los municipios, reconociendo el esfuerzo del personal que mantiene la operatividad de la red actual mientras avanzan las nuevas líneas.

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Este sistema, que abarcará más de 35 kilómetros, es considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes del continente.

Avances y fechas clave

El secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, presentó una retrospectiva del sistema, destacando que la meta es consolidar una red eficiente que soporte el crecimiento demográfico y económico del estado.

La fecha estimada de conclusión de la obra se proyecta entre septiembre y octubre de 2027.

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Por su parte, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que actualmente se cuenta con un tramo de prueba de 1.3 kilómetros, que va desde los talleres hasta la estación La Fe.

Detalló que estas pruebas se realizarán durante aproximadamente dos meses, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Además, explicó que conforme avancen los ensayos se buscará ampliar los recorridos hasta cubrir el trayecto entre la zona de Citadel y la estación Parque Fundidora, lo que representaría un avance significativo en la operación de la Línea 6.

En cuanto al progreso general, Vargas señaló que los trabajos ya superan el 80% de avance.

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