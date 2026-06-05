Raúl Cantú de la Garza pavimenta colonias de Salinas Victoria

El municipio de Salinas Victoria puso en marcha una nueva obra de infraestructura vial en la comunidad Unión San Javier, donde se realizará la pavimentación de más de un kilómetro de la calle Lázaro Cárdenas, considerada el principal acceso para habitantes, trabajadores y transportistas que diariamente se desplazan por la zona.

El inicio de los trabajos fue anunciado por el alcalde Raúl Cantú de la Garza, quien destacó que el proyecto forma parte de las acciones orientadas a mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida de las familias que residen en esta comunidad.

La calle Lázaro Cárdenas representa una de las rutas de acceso más importantes para Unión San Javier, por lo que su rehabilitación busca brindar mejores condiciones de tránsito y mayor seguridad para quienes utilizan diariamente esta vía.

Los trabajos contemplan la pavimentación integral del tramo, así como la rehabilitación de la base y las adecuaciones necesarias para ofrecer una vialidad más funcional y segura para automovilistas, transporte de carga y peatones.

Con esta intervención se busca reducir las afectaciones derivadas del desgaste de la superficie y facilitar los traslados dentro y fuera de la comunidad.

Dan continuidad a proyecto integral de infraestructura

La obra forma parte de una estrategia de mejoramiento urbano que previamente incluyó la introducción de la red de drenaje sanitario en Unión San Javier, una acción considerada prioritaria para fortalecer los servicios básicos en el sector.

De esta manera, la administración municipal continúa avanzando en un proyecto integral que combina infraestructura hidráulica y vial para atender necesidades históricas de la población.

La pavimentación del acceso principal permitirá complementar las obras realizadas anteriormente y contribuir a una mejor conectividad para los habitantes de la comunidad.

Durante el anuncio, el alcalde Raúl Cantú de la Garza reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando proyectos que generen beneficios directos para la población y fortalezcan la infraestructura de las distintas comunidades del municipio.

La obra en Unión San Javier se suma a las acciones enfocadas en mejorar la movilidad, ampliar la cobertura de servicios y crear condiciones que favorezcan el desarrollo y crecimiento de las zonas habitacionales de Salinas Victoria.

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